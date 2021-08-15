Анонсы событий и мероприятий на 16 августа

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 16 августа.

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

В 12 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Поддержка одаренных детей Челябинской области».

В 12 часов состоятся заключительные лекции образовательного проекта ЧелГУ «Зелёный понедельник». Эксперты расскажут об экологическом образе жизни и психологической разрядке, по завершении – экскурсия по ботаническому саду (лекции пройдут у пруда в ботаническом саду, в случае плохой погоды - в аудитории А-15 главного корпуса).

В 13 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная старту приема заявок на Общественную семейную награду «Зёрна» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 54Б, пресс-зал ГТРК Южный Урал).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 августа - День малинового варенья.

16 августа в православном календаре - День памяти Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

16 августа в народном календаре - Антон Вихровей, Малинник.