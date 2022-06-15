Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 июня (18+).

С 9 до 20 часов в храме преподобного Сергия Радонежского в Челябинске будет пребывать ковчег с мощами святого в рамках масштабного общероссийского празднования по его прославлению (Челябинск, проспект Победы, д. 398, корп. 1).

С 10 до 12 часов в Кадастровой палате по Челябинской области пройдёт горячая линия

по вопросам оформления недвижимости экстерриториально – вне зависимости от региона её расположения. Звонки принимаются по телефонам: 8 351 728-75-00 (доб. номера – 4365, 4362).

В 11 часов капитан команды БК «Зенит» Андрей Зубков проведет мастер-класс в стенах родной школы № 8 и награждение победителей Лиги Андрея Зубкова во Дворце пионеров и школьников. У юных спортсменов будет возможность пообщаться с капитаном «Зенита», сделать фото на память и получить автографы.

В 12 часов состоится открытие модельной библиотеки нового поколения «СемьяТЕКа» в селе Подовинное Октябрьского муниципального района.

В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную премьере спектакля в жанре «рок-лубок» в Челябинском камерном театре. Спикер - Виктория Мещанинова, главный режиссер театра (Челябинск, ул. Васенко, 63четвертый этаж).

В 13 часов на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты состоится мастер класс по теме: «Маркетинговые инструменты для продвижения и продаж» (Челябинск, ул. Сони Кривой 56, кабинет 606).

В 13 часов состоится творческая встреча с челябинскими писателями и поэтами, членами Челябинского отделения Союза писателей России – Владимиром Курбатовым, Валерием Горбачевым, Никитой Поповским, председателем правления Челябинского отделения Союза писателей России Олегом Павловым, а также Владимиром Шахматовым (Челябинск, ул. Гагарина, 50, библиотека № 22 им. Д. Н. Мамина-Сибиряка).

В 15 часов в Челябинске в рамках Первого международного форума «Право будущего» состоится Круглый стол «Экологические приоритеты будущего права в России». Презентация инновационных экологических проектов (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, главный корпус ЧелГУ, конференц-зал, ауд. 353).

В 15 часов состоится творческая встреча с челябинским художником Анатолием Богадыровым. Выставка его работ «Холст – это целый мир» экспонируется в отделе литературы по искусству Челябинской публичной библиотеки (Челябинск, пр. Ленина, д. 60).

В 18 часов в рамках Общеобразовательного форума «100 киношников Урала» Челябинске состоится показ оригинального фильма START «Многоэтажка». Фильм представит уроженец Челябинской области режиссёр Антон Маслов и исполнительница главной роли Даша Щербакова (Челябинск, ул. Кирова, 112, кинотеатр «Знамя»).

С 18 до 20 часов состоятся «Уроки свадебного танца» на площадке Летней эстрады областного краеведческого музея. Занятия будут проводиться каждый четверг вплоть до седьмого июля.

В 19 часов 30 минут в Синемапарке состоится предпремьерный показ фильма «Межсезонье» (Челябинск, ул. Артиллерийская, 136, ТРК «Горки», первый этаж).

В 16 часов кинорежиссер Александр Хант представит свой новый фильм и проведет мастер-класс, где раскроет секреты съемочного процесса, расскажет, как снимался фильм, поделится своими профессиональными тайнами (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, корп. 2, Челябинский государственный институт культуры, вход через первый корпус, через библиотеку либо с улицы со стороны Института музыки, кинопавильон).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 июня – Международный день африканского ребенка.

16 июня – Международный день семейных денежных переводов.

16 июня в православном календаре - Празднование в честь перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.

16 июня 2022 года - Праздник Тела и Крови Христовых у западных христиан.

16 июня по народному календарю – Лукьян Ветряк.

16 июня 1925 года в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.