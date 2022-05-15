Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 мая (дополняется по мере поступления информации, 18+).

В 9 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную открытию Челябинского театра кукол после капитального ремонта.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную ландшафтному проекту Театрального сквера Ботанического сада ЧелГУ.

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области

С 16 по 18 мая в рамках юбилейного XX Славянского научного Собора состоится выставка работ Всероссийского конкурса кириллической каллиграфии «Изограф» (ул. Сони Кривой, 30, Челябинский центр искусств).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 мая - День биографов.

16 мая - Международный день мирного сосуществования.

16 мая - Международный день света.

16 мая 2021 года в православном календаре - День жен-мироносиц (отмечается во второе воскресенье после Пасхи).

16 мая в православном календаре - День памяти преподобного Феодосия Печерского.

16 мая в народном календаре - Мавра Рассадница.

16 мая 1744 года Указом царицы Елизаветы Петровны в Российской Империи отменена смертная казнь.

16 мая 1985 года - начало антиалкогольной кампании в СССР.