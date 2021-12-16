Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 декабря.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет заседание Координационного совета по вопросам экологии (ул. Цвиллинга, 27).

В 9 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике.

В 11 часов состоится пресс-конференция с организаторами гастрономического фестиваля «Счастье быть», который пройдет с первого по седьмое января в Челябинской области. Чем самсушки отличаются от самсы и сушек, вкусен ли бешбармак с осетром и как собираются приготовить 250 кг плова на фестивале – обо всем этом и многом другом можно узнать у организатора уже второго гастрофеста на Южном Урале, сыровара Дениса Назарова (Челябинск, ул. Свободы, 93, второй этаж над магазином «Магнит», офис Агентства международного сотрудничества Челябинской области).

С 11 до 19 часов состоится фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества в Челябинском музее изобразительных искусств. Мастера представят свои изделия в зале имени архитектора Е.В. Александрова (пл. Революции, 1).

В 12 часов состоится первая «Необыкновенная елка» для детей с ОВЗ. Гостей будут ждать уличные гуляния с Дедом Морозом, сказочными персонажами и выдачей сладких подарков. Елки также пройдут в 13 часов, 14 часов и 15 часов (ул. 250-летия Челябинска, 38, площадь около Ледовой арены «Трактор»).

В 12 часов открытие V Южно-Уральского гражданского форума-2021». Ключевая тема форума этого года – «Формирование образа НКО будущего». На протяжении двух дней на форуме будет организована параллельная работа нескольких секций: круглых столов, дискуссий, семинаров, мастер-классов и лекций с участием экспертов (Сатка, Дворец культуры «Магнезит»).

В 12 часов 30 минут состоится пленарное заседание «Южно-Уральского гражданского форума-2021» (Сатка, Дворец культуры «Магнезит»).

В 13 часов 30 минут состоится репетиция Мультимедийного Steinway-концерта с участием пианистки Екатерины Мечетиной - заслуженной артистки РФ, солистки Московской государственной филармонии, лауреата премии Президента РФ. СМИ смогут увидеть фрагмент репетиции, после чего Екатерина ответит на вопросы. Концерт состоится 18 декабря в рамках Международного фестиваля классической музыки «Кармен: музыкальные шедевры русской классики» в Челябинском театре оперы и балета имени М.И. Глинки (пл. Ярославского, 1).

- Состоится донорская акция в районной больнице с. Долгодеревенское, Сосновский район (ул. Ленина, 52).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России.

17 декабря - День образования Российской фельдъегерской связи.

17 декабря 2021 года - День неудачника (отмечается каждую третью пятницу декабря).

17 декабря в православном календаре - День памяти святой великомученицы Варвары.

17 декабря в народном календаре – Варварины морозы.

17 декабря 1959 года решением правительства СССР созданы ракетные войска стратегического назначения (РВСН).