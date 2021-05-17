Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 мая (дополняется по мере поступления новой информации).

В 10 часов аудиологи из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ настроят звук пациентам с кохлеарными имплантами в Челябинской областной клинической больнице. Подробности процедуры аудионастройки расскажут врачи сурдологического центра ЧОКБ (Воровского,70, корпус 1, поликлиника ЧОКБ).

С 10 до 12 часов студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Акция будет проходить у западного крыла главного корпуса ЮУрГУ.

В 11 часов 30 минут «Комсомольская правда» проводит онлайн пресс-конференцию «Твёрдые коммунальные отходы. Современные системы сбора и переработки».

В 12 часов начнется монтаж выставки «Ангел Земной. Человек Небесный» ко Дню благотворителя. Картины будут распаковывать и устанавливать в зале (ул. Цвиллинга, 34, Выставочный зал союза художников).

В 13 часов состоится пресс-конференция «Национальные киберугрозы: новые вызовы и опыт противодействия». Организаторы - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России и «Ростелеком-Солар» (дочерняя структура ПАО «Ростелеком»). Трансляция. Можно задать вопросы спикерам, заполнив форму «Задать вопрос».

В 16 часов в Челябинском центре искусств состоится открытие выставки художественных работ молодёжи с инвалидностью - «Это – Я». Картины были созданы в рамках инклюзивного онлайн-проекта «Твори в пространстве равных». Организатор - Клуб для молодёжи с инвалидностью и волонтеров «Наше место» (ул. Сони Кривой, 30).

В 16 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Взыскание алиментов в Челябинской области».

В 19 часов театр «Манекен» приглашает на презентацию проекта Манекен+ и лекцию-разговор с Игорем Бармасовым «Новый театр или новый зритель?». Вход бесплатный. Регистрация (Челябинск, Пушкина ул. 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

18 мая - Международный день музеев.

18 мая - День Балтийского флота ВМФ России.

18 мая - День памяти жертв депортации народов Крыма.

18 мая – День Розовой Пантеры.

18 мая в народном календаре – Арина Капустница, Арина Рассадница.

18 мая – в 1896 году в Санкт-Петербурге в доме № 46 по Невскому проспекту открыт первый в России кинотеатр.

18 мая 1977 году учрежден Международный день музеев.