Анонсы событий и мероприятий на 19 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 19 июля.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер осмотрит объекты строительства и реконструкции города Челябинска.

Библиотеки под открытым небом работают:

В 12, 13 и 14 часов парке «Сад Победы», у монумента "Защитникам Отечества".

С 13 до 17 часов в центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром.

С 15 до 17 часов танцевальный вечер для старшего поколения в парках культуры и отдыха пройдет в парке Сад Победы, около главной сцены

В парках культуры и отдыха работают библиотеки под открытым небо:

с 13 до 17 часов в центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, рядом с летним театром.

В 12, 13 и 14 часов в парке "Сад Победы", у монумента "Защитникам Отечества.

В 17 часов на площадке около ДС Юность пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский проспект, 51).

В 19 часов на Летней эстраде Исторического музея бесплатные мастер-классы по танцам. Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите воду. Вход свободный (ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 июля - День пирожков с малиновым вареньем.

19 июля - День новых друзей .

19 июля - Праздник клюканий.

19 июля - День «Главное - не победа, а участие».

19 июля - Мусульманский Новый год.

19 июля - День Москвы-реки.

19 июля - Международный день ретейнера.

19 июля 1485 года началось строительство Тайницкой башни, самой первой башни Московского Кремля.

19 июля 1900 года открылся Парижский метрополитен.

19 июля 1920 года в России начала работать чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.

19 июля 1927 года в Ленинграде прошёл испытания первый русский аэроглиссер.

19 июля 2003 года в Австрии успешно выполнена первая в мире операция по пересадке языка.