Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 июля (пополняется по мере поступления новой информации).

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов главный травматолог Челябинской области, заведующий отделением Челябинской областной клинической больницы Леонид Полляк расскажет о то, что все пациенты, , которые перенесли операцию по протезированию сустава, обязательно должны проходить плановое обследование (ул. Воровского,70, ЧОКБ, корпус 4,-вход под левой аркой Диагностического корпуса слева).

В 12 часов состоится открытый лекторий «Зелёный понедельник». В программе – три тематические площадки. По окончании лекций пройдет экскурсия по Ботаническому саду ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129).

В 14 часов Государственный исторический музей Южного Урала совместно с Центром народного творчества откроет выставочный проект «Грани.Out», посвященный творчеству людей с ограниченными возможностями здоровья. На выставке будут представлены лучшие работы участников областных фестивалей «Смотри на меня как на равного» и «Искорки надежды» (Челябинск, ул. Труда, 100).

В 14 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» состоится пресс-конференция, посвящённая выборам депутатов Государственной Думы (Челябинск, ул. Российская, 67, девятый этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 июля – День пирожков с малиновым вареньем.

19 июля в православном календаре - Празднование Собора Радонежских святых.

19 июля в народном календаре – Сысоев день.

19 июля 1485 года на Москве-реке заложена старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая.

19 июля в 1903 году победой трубочиста Мориса Гарена завершилась первая велогонка Тур де Франс, организованная по инициативе журналиста Анри Дегранжа.