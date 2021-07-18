18.07.2021
В трех городах Челябинской области НМУ продлены
18.07.2021
Алексей Текслер оценил изменения в Карабаше
18.07.2021
В День металлурга Алексей Текслер посетил Кыштым
18.07.2021
В Челябинской области борьбу с ковидом ведут уже более четырех тысяч жителей
18.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля
17.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлен 291 случай ковида
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля
16.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
16.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 июля
14.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 июля
13.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021