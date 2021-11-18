Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 ноября.

В 10 часов состоится онлайн брифинг по вопросам работы в Челябинской области предприятий общественного питания по QR-кодам.

В 10 часов на пригородном вокзале Челябинска состоится совместный рейд сотрудников Южно-Уральской железной дороги с транспортной полицией и Роспотребнадзором по соблюдению масочного режима на территории вокзала и в электропоезде сообщением «Челябинск-Миасс» (ул. Железнодорожная, 7).

В 10 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится вакцинация иностранных студентов (пр. Ленина, 85, бренд-студия ЮУрГУ).

С 10 до 16 часов в ЧелГУ в рамках фестиваля «Дни Германии в Челябинске» состоится АКАDEМИЯ. Как поступить в немецкий вуз? И в какой? Индивидуальные консультации о высшем образовании в Германии.

В 11 часов 30 минут пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Развитие донорства в Челябинской области».

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит ключи от новых школьных автобусов образовательным учреждениям региона. (Челябинск, пл. Революции).

С 12 до 17 часов состоится онлайн-конференция Сбера для застройщиков «Тренды-2021 и их влияние на развитие девелопмента». Трансляция мероприятия будет доступна на сайте СберПро Медиа.

В 15 часов в рамках выставки «Волшебный фарфор» состоится презентация книги «Приключения фарфоровой чашечки» (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея музея изобразительных искусств).

В 15 часов в Челябинске стартует девятый из 116 хакатонов по искусственному интеллекту, проводимых в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Вход - по QR-коду (Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel).

Программа:

В 15 часов - церемония открытия мероприятия. Приветственное слово Ирины Гехт, первого заместителя Губернатора Челябинской области.

Приветственное слово Антона Серикова, заместителя генерального директора АНО «Россия - страна возможностей»;

Приветственное слово Сергея Плуготаренко, директора РАЭК;

Приветственное слово представителя Росаккредитации;

Приветственное слово генерального директора АО Челябинский радиозавод «Полёт» Александра Нестерова;

В 15 часов 20 минут - знакомство с организаторами хакатона и инструктаж участников хакатона от кейсодержателей.

В 16 часов - старт хакатона. Знакомство с командами, трекерами и экспертами.

В 16 часов 15 минут - бриф экспертов и трекеров.

В 17 часов - креативное задание – фотосессия.

В 17 часов в Челябинске торжественно откроется каток города в парке Терешковой. Первый сеанс начнется в 18 часов. QR-код для посещения катка не требуется.

В 18 часов состоится пресс-показ для СМИ премьерного спектакля «Мелкий бес». После просмотра состоится обсуждение с режиссером Тимуром Куловым (ул. Цвиллинга, 15, Челябинский камерный театр).

В 18 часов в Выставочном зале челябинской Публичной библиотеки в рамках проекта «Твоими словами» состоится встреча с поэтом и переводчиком Николаем Звягинцевым.

В ЮУрГУ состоится церемония открытия Международного молодежного фестиваля кулинарного искусства. Это традиционное кулинарное событие для региона. Он пройдет в дистанционном формате

ДЛЯ СПРАВКИ

19 ноября - Международный мужской день.

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии в России.

19 ноября - День работника стекольной промышленности России.

19 ноября - Всемирный день туалета (был провозглашен в 2001 году в ходе проходившей в Сингапуре международной конференции, посвященной проблемам туалетов).

19 ноября в народном календаре - Павел Ледостав.