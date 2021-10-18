Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 октября.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Федеральные исторические выставки в Челябинске». Спикер - директор АНО «Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева.

В 11 часов состоится онлайн-лекция «Углубленная диспансеризация». Врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Потапов расскажет, кому нужна углубленная диспансеризация, какие исследования она включает, как записаться на обследование, что делать, если при диспансеризации выявили осложнения.

С 11 до 13 часов состоится Кулинарный мастер-класс для воспитанников Школы- интерната №13 Челябинска. В мероприятии, приуроченном ко Дню отца, примут участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (Челябинск, ул. Цвиллинга, д.50/1, Кулинарное пространство «Рататуй»).

С 12 до 13 часов в рамках молодежного образовательного форума «Территория смыслов» состоится разговор экспертов с молодежью в формате «Диалог на равных» на тему каким должен быть комфортный город для молодежи. Кроме того, пройдет презентация волонтерского центра РМК и подписание соглашения с Главным управлением молодежной политики Челябинской области. В течение дня также запланированы концепт-сессии, деловые игры и работа по созданию проектов (посёлок Лазурный, озеро Сугояк, Молодежный комплекс Черемушки).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 октября – Всероссийский день лицеиста.

19 октября 2021 года – Всемирный день балета.

19 октября по народному календарю – Фомин день.

19 октября 1097 года на совете князей в Любече узаконено разделение Руси на удельные княжества.