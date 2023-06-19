Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 20 июня.

Книжная выставка «Пушкин на Южном Урале: по следам архивных изысканий» откроется в Челябинской областной научной библиотеке. Выставка продлится до 30 июня (пр. Ленина, 60).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ул. Кирова, 114, конференц-зал).

В 18 часов начнется мастер-класс по латиноамериканским танцам на Летней эстраде Исторического музея Южного Урала (ул. Труда, 100).

В 18 часов начнет работу ораторский клуб в Публичной библиотеке. Ведущий — актер и тренер-речевик Алексей Урбанович (пр. Ленина, 60).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День России.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 июня - Всемирный день Wi-Fi.

20 июня - День новой личности (New Identity Day).

20 июня - День чайных покупок.

20 июня - День невынимающихся пробок.

20 июня - Всемирный день эффективности.

20 июня - Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

20 июня - День вина «Ламбруско».

20 июня - День минёра-торпедиста и специалистов минно-торпедной БЧ-3 ВМФ РФ.

20 июня - Всемирный день беженцев.

20 июня - Международный день тенниса.

20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде начала работать первая телефонная линия в России.

20 июня 1893 года в Санкт-Петербурге открылась Главная палата мер и весов.

20 июня 1895 года введен в эксплуатацию Кильский канал, соединивший Северное и Балтийское моря.

20 июня 1933 года основана генеральная прокуратура СССР.

20 июня 2003 года основан фонд Викимедиа.