Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 декабря.

В 10 часов в Челябинске - программа развития студенческого творчества «Школа Студвесны» для студентов профессиональных образовательных организаций. Студенты техникумов и колледжей со всех муниципальных образований и города Челябинска очно покажут свои творческие номера экспертам, пройдут мастер-классы по профильному направлению и актёрскому мастерству. По итогу осмотра, некоторые коллективы эксперты возьмут для курирования их творческой деятельности в рамках фестиваля (ул. Братьев Кашириных, 129, ЧелГУ, Театральный корпус).

Программа:

С 10 до 11 часов - показ на сцене 1 группа.

С 10 до 11 часов - мастер-класс по актерскому мастерству 2 группа.

С 11 до 12 часов - показ на сцене 2 группа.

С 11 до 12 часов - мастер-класс по актерскому мастерству 1 группа.

С 12 до 13 часов - открытое обсуждение на сцене «Разговор с экспертом».

С 13 до 14 часов - мастер-классы и консультации по направлениям.

С 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут - показ на сцене 3 группа.

С 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут - мастер-класс по актерскому мастерству 4 группа.

С 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут - показ на сцене 4 группа.

С 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут - мастер-класс по актерскому мастерству 3 группа.

С 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут - открытое обсуждение «Разговор с экспертом».

С 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут - мастер-классы и консультации по направлениям.

В 11 часов 30 минут состоится онлайн пресс-конференция заместителя председателя Правления Сбербанка, руководителя блока «Розничный бизнес» Кирилла Царёва. Пресс-конференция будет посвящена предварительным итогам работы розничного блока в 2021 году.

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет торжественную церемонию награждения лауреатов государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора, шестой этаж зал, приемов).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 декабря – День зимнего солнцестояния.

21 декабря в календаре праздников славят - Карачун (Корочун).

21 декабря в народном календаре – Анфиса Рукодельница.

21 декабря 1925 года в Москве в здании Большого театра проведен официальный просмотр фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

21 декабря 1898 года Пьер и Мари Кюри открыли новый элемент, который они назвали Радий.

21 декабря 1846 года Роберт Листон провел первую в Европе хирургическую операцию с анестезией.

21 декабря 1891 года - День рождения баскетбола (состоялся первый в истории баскетбольный матч).