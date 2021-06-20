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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 21 июня, наступит День летнего солнцестояния. В Северное полушарие он принесет аст
20.06.2021

В понедельник - День летнего солнцестояния
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 19 июня, в Челябинске на пешеходной части улицы Кирова прошел стрит-парад джазовых музык
19.06.2021

Челябинцы присоединились к джазовому стрит-параду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 20 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Свято
19.06.2021

В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Врач-инфекционист ГАУЗ «Городская больница № 2» Магнитогорска (Челябинская область) Татья
Коронавирус
Коронавирус
18.06.2021

Врач-инфекционист: Ради чего мы делаем прививку?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин взрыва на кислородной станции б
18.06.2021

Ростехнадзор назвал причину взрыва кислорода в больнице Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 21 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2021

Медработники отмечают свой профессиональный праздник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2021

В Челябинской области продолжает снижаться суточное число победивших ковид южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.06.2021

Пожарные Челябинска спасли жизни двух малышей, пока их мама спала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2021

В ЮУрГУ стартует приемная кампания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Общество
20.06.2021 20:58

Анонсы событий и мероприятий на 21 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы собитий и мероприятий на 21 июня.

В 10 часов состоится турнир по мини-футболу, посвященный закрытию театрального сезона 2020-2021 годов (Челябинск, ул. Коммуны, 98, стадион «Центральный»).

В 12 часов 30 минут состоится открытие выставки «Петр Иванович Сумин. Фотовыставка к 75-летию народного губернатора Челябинской области» (ул. Васенко, 45, Объединенный государственный архив, выставочный зал).

В 12 часов 30 минут состоится награждение победителей турнира по мини-футболу, посвященного закрытию театрального сезона 2020-2021 годов (Челябинск, ул. Коммуны, 98, стадион «Центральный»).

В 14 часов в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны Урало-Сибирский Дом Знаний откроет уличную экспозицию «Город, которого нет на карте», посвященную героическому прошлому Челябинска – Танкограда (сквер Студенческих отрядов у Южно-Уральского госуниверситета).

В 15 часов в Челябинске состоится открытие фестиваля песочной скульптуры в Саду камней на набережной реки Миасс.

ДЛЯ СПРАВКИ

21 июня - Международный день йоги.

21 июня - Международный день скейтбординга.

21 июня – День кинологических подразделений МВД России (День кинолога).

21 июня - Всемирный день гидрографии.

21 июня - Всемирный день гуманизма.

21 июня - День селфи.

21 июня 2021 года - Всемирный день мотоциклиста.

21 июня - день летнего солнцестояния.

21 июня в православном календаре - День Святого Духа.

21 июня по народному календарю - Федор Колодезник.

21 июня 1925 года в Москве открыто регулярное таксомоторное движение.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 21 июня, наступит День летнего солнцестояния. В Северное полушарие он принесет аст
20.06.2021

В понедельник - День летнего солнцестояния
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 19 июня, в Челябинске на пешеходной части улицы Кирова прошел стрит-парад джазовых музык
19.06.2021

Челябинцы присоединились к джазовому стрит-параду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 20 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Свято
19.06.2021

В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Врач-инфекционист ГАУЗ «Городская больница № 2» Магнитогорска (Челябинская область) Татья
Коронавирус
Коронавирус
18.06.2021

Врач-инфекционист: Ради чего мы делаем прививку?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин взрыва на кислородной станции б
18.06.2021

Ростехнадзор назвал причину взрыва кислорода в больнице Челябинска
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 19 и 20 июня
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17.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 18 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 17 июня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 20 июня, православные отметят один из главных христианских праздников - День Свято
Общество

В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы

19.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в предстоящие
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В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи

18.06.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комитет дорожного хозяйства Челябинска рассматривает возможность установки регулируемого пешеходн
Общество

В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход

17.06.2021
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Общественные пространства Челябинска, благоустраиваемые по федеральной программе «Формирование со
Общество

В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств

17.06.2021
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Метод борьбы с нарушителями правил благоустройства, предложенный главой Челябинска Натальей Котов
Общество

Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов

16.06.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию мероприяти
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16.06.2021
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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20.06.2021 21:08

В понедельник в Челябинской области ясно и ветрено

20.06.2021 20:58

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20.06.2021 20:14

В понедельник - День летнего солнцестояния

20.06.2021 12:02

Медработники отмечают свой профессиональный праздник

20.06.2021 11:28

В Челябинской области продолжает снижаться суточное число победивших ковид южноуральцев

20.06.2021 11:16

Пожарные Челябинска спасли жизни двух малышей, пока их мама спала

19.06.2021 22:57

В ЮУрГУ стартует приемная кампания

19.06.2021 22:10

Храм в горбольнице №1 Челябинска обрёл голос

19.06.2021 20:40

Челябинцы присоединились к джазовому стрит-параду

19.06.2021 19:41

ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки в Челябинской области

19.06.2021 14:15

В ЧелГУ 20 июня начинается приёмная кампания

19.06.2021 14:11

В Челябинской области выберут лучших работников туриндустрии

19.06.2021 13:53

Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в Челябинской области

19.06.2021 11:49

В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы

19.06.2021 11:45

В Челябинской области впервые за 1,5 месяца число случаев ковида за сутки превысило 100

19.06.2021 11:22

До октября фирменный поезд «Москва – Екатеринбург» будет доезжать до Челябинска

18.06.2021 21:30

В выходные в Челябинской области жара спадет, ветер усилится, местами дожди

18.06.2021 21:04

У православных 19 июня – Троицкая родительская суббота

18.06.2021 20:43

Анонсы событий и мероприятий на 19 и 20 июня

18.06.2021 16:53

Экс-полицейского из Чебаркуля признали виновным в изнасиловании

18.06.2021 16:46

УФАС выявило сговор при ремонте набережной Миасса в Челябинске

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Врач-инфекционист: Ради чего мы делаем прививку?

18.06.2021 16:37

В Челябинске перевернулось такси с пассажиром

18.06.2021 16:21

В Челябинской области ликвидировано преступное сообщество

18.06.2021 16:15

Общественники назвали причину залатанных дорог в Челябинске

18.06.2021 15:07

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18.06.2021 15:04

Ростехнадзор назвал причину взрыва кислорода в больнице Челябинска

18.06.2021 14:45

В поселке Роза построят храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона

18.06.2021 14:22

В Металлургическом районе Челябинска разрушается дорожный помощник слепых жителей

18.06.2021 14:21

В Челябинской области ковид вынудил перенести форум «Увильды»

18.06.2021 13:56

Прокуратура встала на защиту пострадавшей по вине властей водоохранной зоны озера Сунгуль

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Сборная ЧЦЗ признана победителем «Гонки героев» среди корпоративных команд

18.06.2021 13:20

Семейный подряд: в Челябинске мать «страховала» сына, делавшего «закладки»

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В Магнитогорске пернатый малыш «зацепил» своего спасителя

18.06.2021 12:43

В отношении челябинца, сбросившего щенка с восьмого этажа, возбуждено уголовное дело

18.06.2021 12:35

Театральные работники Челябинской области сыграют в мини-футбол

18.06.2021 12:13

Исторический музей откроет в Челябинске фотовыставку в честь Петра Сумина

18.06.2021 12:05

На Таганае иссякли два источника

18.06.2021 12:00

Магнитогорцы спасли женщину, уснувшую на надувном матрасе

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В Челябинской области растет суточная смертность от ковида

18.06.2021 11:22

В Tele2 рассказали, в чем секрет успеха компании

18.06.2021 11:01

В Магнитогорске в машине сгорел водитель

18.06.2021 10:44

В Курчатовском районе Челябинска появится новый отдел полиции

18.06.2021 10:36

В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи

18.06.2021 10:25

Пушкин, Блок, Есенин: южноуральские заключенные зачитываются стихами

18.06.2021 10:20

В Челябинском городском бору за два года высадили более 36 тысяч саженцев

18.06.2021 10:13

Челябинец утонул в Абхазии

18.06.2021 10:09

Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Мировой Лиги

18.06.2021 10:02

На челябинской аллее Славы стало на одну яблоню меньше

18.06.2021 09:57

 Два роддома Челябинска закрыты из-за ковида

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Можно ногу сломать: в центре Челябинска случился очередной опасный провал

18.06.2021 09:28

ВТБ увеличил выдачи автокредитов в Челябинской области в 1,5 раза

18.06.2021 09:26

Назначена даты выборов депутатов Госдумы

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В Челябинске сгорели мусорные контейнеры

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Чудо как хороша: в Чурилово установили остановку, потрясшую людей

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Челябинская область выполнила задание по призыву на 42 процента

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В Челябинске отключат светофор на Комсомольском проспекте

18.06.2021 08:29

Число пользователей ВТБ Онлайн на Южном Урале выросло на треть

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Челябинцы увидят легендарный спектакль «Мастер и Маргарита»

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Губернатор Текслер готов собирать нарекания челябинцев по поводу благоустройства набережной

17.06.2021 16:33

В Челябинской области расширили меры поддержки детей погибших защитников Отечества

17.06.2021 16:22

Вмешалась прокуратура: семья подростка-вандала не поставлена на учет

17.06.2021 16:12

Более 500 детей посетили новый культурно-познавательный маршрут «Золотая долина».

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В Челябинске отремонтируют перекресток возле парка Терешковой

17.06.2021 15:51

В Челябинске за день три трамвая сошли с рельсов

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Челябинский музыкант рассказал, о чем молчат мужчины

17.06.2021 14:35

Администрация Челябинска объяснила задержку мэра Котовой в Дубае

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В отношении гендиректора фонда капремонта Челябинской области может быть возбуждено дело

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Центр древнерусских ремесел Челябинской области завоевывает все большую популярность

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17.06.2021 13:34

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Полиция Миасса задержала эксгибициониста

17.06.2021 13:13

В подъезде дома в Коркино, где взорвался газ, газоснабжение пока не восстановлено

17.06.2021 13:11

Прокуратура проверит расходы Котовой и ее подчиненных за поездку в Дубай

17.06.2021 12:53

В Челябинске сохранят участок старинной набережной Миасса за филармонией

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Уроженцев Миасса из ОПГ «Турбазовские» приговорили к пожизненному лишению свободы

17.06.2021 12:09

В Челябинске начали делать улицы с разметкой из термопластика

17.06.2021 12:07

Федеральные средства на обновление транспорта включены в бюджет Челябинской области

17.06.2021 12:03

В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход

17.06.2021 11:24

Жители Челябинска не хотят купаться в Шершнях из-за белой пены и правильно делают

17.06.2021 11:20

Депутат ЗСО Вячеслав Ершов написал заявление о досрочном сложении полномочий

17.06.2021 11:09

В Челябинске планируют отреставрировать здание Первой электростанции

17.06.2021 10:39

В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств

17.06.2021 10:23

Челябинцы поддерживают идею введения продуктовых сертификатов

17.06.2021 10:23

В четверг в Челябинской области – жара, ливни, грозы, град