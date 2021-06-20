Анонсы событий и мероприятий на 21 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы собитий и мероприятий на 21 июня.

В 10 часов состоится турнир по мини-футболу, посвященный закрытию театрального сезона 2020-2021 годов (Челябинск, ул. Коммуны, 98, стадион «Центральный»).

В 12 часов 30 минут состоится открытие выставки «Петр Иванович Сумин. Фотовыставка к 75-летию народного губернатора Челябинской области» (ул. Васенко, 45, Объединенный государственный архив, выставочный зал).

В 12 часов 30 минут состоится награждение победителей турнира по мини-футболу, посвященного закрытию театрального сезона 2020-2021 годов (Челябинск, ул. Коммуны, 98, стадион «Центральный»).

В 14 часов в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны Урало-Сибирский Дом Знаний откроет уличную экспозицию «Город, которого нет на карте», посвященную героическому прошлому Челябинска – Танкограда (сквер Студенческих отрядов у Южно-Уральского госуниверситета).

В 15 часов в Челябинске состоится открытие фестиваля песочной скульптуры в Саду камней на набережной реки Миасс.

ДЛЯ СПРАВКИ

21 июня - Международный день йоги.

21 июня - Международный день скейтбординга.

21 июня – День кинологических подразделений МВД России (День кинолога).

21 июня - Всемирный день гидрографии.

21 июня - Всемирный день гуманизма.

21 июня - День селфи.

21 июня 2021 года - Всемирный день мотоциклиста.

21 июня - день летнего солнцестояния.

21 июня в православном календаре - День Святого Духа.

21 июня по народному календарю - Федор Колодезник.

21 июня 1925 года в Москве открыто регулярное таксомоторное движение.