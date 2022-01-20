20.01.2022
НМУ объявлены на территории пяти городов Челябинской области
20.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 января
20.01.2022
Южноуральские аграрии закупают минеральные удобрения
20.01.2022
Госдума одобрила закон об индексации пенсий выше уровня инфляции
20.01.2022
Упорный челябинец потратил неделю, чтобы перевести мошенникам четыре миллиона рублей
20.01.2022
Скоков хочет обсудить с Текслером поддержку казачества
Анонсы событий и мероприятий на 21 января
19.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 января
18.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 января
17.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 января
16.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 января
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022