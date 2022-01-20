Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 января.

В 10 часов на платформе Zoom состоится второй день конференции «Чистый воздух для здоровья и климата. Программа по обмену опытом между экоактивистами из регионов России по общественному сигнальному мониторингу качества воздуха и применению юридических механизмом защиты прав граждан на чистый воздух.

В 10 часов - приветствие, проект «Чистый воздух для здоровья и климата».

С 10 часов 30 минут до 12 часов - опыт общественного сигнального мониторинга и ход реализации проекта «Чистый воздух» в регионах России.

С 12 до 13 часов - юридические механизмы защиты права на чистый воздух. Особенности и опыт ведения судебных дел по проблеме загрязнения воздуха.

С 13 до 14 часов - стратегии общественного участия для улучшения качества воздуха.

Модерируемая дискуссия.

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Каким должно быть патриотическое воспитание современных школьников».

В 13 часов состоится пресс-конференция на тему: «Штамм «омикрон» в Челябинской области, профилактика COVID-19». Спикеры - специалисты минздрава и Роспотребнадзора.

В 14 часов состоится пресс-конференция по реализации мусорной реформы в Челябинской области и по ситуации на полетаевском полигоне (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «Аргументы и факты»).

В 14 часов состоится открытие выставки раритетных открыток, подготовленной музеем почтовой связи Челябинской области. Экспозиция посвящена сразу двум праздничным датам – Дню ручного письма, который празднуется во всем мире 23 января, и 150-летию появления открыток в России (Челябинск, пр. Ленина, д. 64).

В 18 часов в рамках проекта «Твоими словами» состоится творческая встреча с поэтом Андреем Гришаевым (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, Выставочный зал Челябинской областной универсальной научной библиотеки).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 января - День инженерных войск России.

21 января - Международный день аспиранта.

21 января - Международный день объятий.

21 января в народном календаре – Емелин день, Емельян Зимний.