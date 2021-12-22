Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 22 декабря.

В 10 часов в ЧОКБ расскажут об уникальной процедуре трансплантации стволовых клеток, проведенной двум женщинам с лимфомой. Подобные операции до сих пор можно было сделать только в крупных специализированных федеральных медицинских центрах. Теперь этот вид помощи доступен жителям Южного Урала (ул. Воровского, 70, корпус 5).

В 12 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в открытом уроке в рамках «Цифровой школы Учи.ру», который пройдет в образовательном центре «Ньютон» в Челябинске. В мероприятии также примут участие заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко, руководитель направления регионального развития образовательной платформы Учи.ру Екатерина Голубкова, директор ОЦ «НЬЮТОН» Светлана Сергеева (Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 46).

В 13 часов в сообществе Публичной библиотеки в ВК пройдет онлайн-трансляция лекции «Новый год без вреда для здоровья». Спикер - врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данил Абубакиров. Данил Ринатович расскажет, как без вреда для здоровья отметить Новый год в семьях с детьми. Как организовать стол и сделать так, чтобы ребенок не переедал, соблюсти режим дня малыша и провести с детьми инструктаж по безопасному использованию пиротехники.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Сфера строительства региона 2021 году».

В 13 часов 40 минут состоится репетиция оперы «Руслан и Людмила» в Челябинском театре оперы и балета в рамках Международного фестиваля классической музыки «Кармен: музыкальные шедевры русской классики».

В 15 часов Ассамблея народов Челябинской области отмечает 25-летие (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 16 часов 30 минут в Челябинском театре кукол состоится проверка и подключение подсветки здания - системы архитектурно-художественного освещения фасада (ул. Кирова, 8).

- Состоится акция «Корпоративное донорство» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 декабря – День энергетика.

22 декабря - Международный день бардовской песни.

22 декабря - День образования Пенсионного фонда России

22 декабря – День Гидрометеорологической службы Вооружённых сил России.

22 декабря в православном календаре - празднование в честь зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы.

22 декабря в православном календаре - празднование в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

22 декабря в народном календаре – Анна Темная.

22 декабря 1857 года принято решение о введении в России первых почтовых марок.

22 декабря 1920 года принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).

22 декабря 2000 года Указом Президента РФ установлен Памятный День российской гвардии.