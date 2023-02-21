Анонсы событий и мероприятий на 22 февраля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий 22 февраля.

В 10 часов библиотека № 20 «Новосинеглазовская» приглашает ребят дошкольного и младшего школьного возраста принять участие в конкурсно-игровой программе «Аты-баты…» (ул. Челябинская, 22).

В 11 часов состоится пресс-конференция «Приемная кампания в вузы Челябинской области в 2023 году» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 15 часов состоится круглый стол «10 лет после падения метеорита: формирование туристического бренда Южного Урала» (Челябинск, ул. Труда, д. 100, Государственный исторический музей Южного Урала, Восточная башня, Романовский зал).

В 15 часов в Центральном парке культуры и отдыха Ю.А. Гагарина состоится праздничный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». В концертной программе примет участие Вадим Самойлов («Агата Кристи») Сбор СМИ в 14.40.

В 18 часов состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества ул. Тухачевского, 3, ДК «Станкомаш»).

С 16 до 19 часов в торгово-развлекательном комплексе «Горки», около гипермаркета «Лента» состоится акция «Подарок солдату». Каждый желающий сможет передать для военнослужащих подарки ко Дню защитника Отечества - вещи, продукты, а также поздравительные открытки и письма. В дальнейшем все подарки передадут участникам специальной военной операции.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

АФИША мероприятий муниципальных детских библиотек Челябинска, посвященная Дню защитника Отечества.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

22 февраля в православном календаре - День обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.

22 февраля в православном календаре - День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

22 февраля в народном календаре – День Панкратия.

22 февраля 2023 года в календаре католических праздников - Пепельная среда - начало Великого поста у западных христиан.

22 февраля 1968 года открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен».