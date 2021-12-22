Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 декабря.

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области.

В 14 часов состоится круглый стол, посвященный эпохе Великих реформ императора Александра II (Челябинск, ул. Труда, д. 183 мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

В 15 часов на сцене Детской филармонии Южного музыкальный спектакль для всей семьи - «СнежиНотки». Только на этот спектакль можно купить билет по специальной, символической цене - 150 рублей, и прийти на него с подарком, который от вашего имени передадут кому-то из детей на благотворительной елке 29 декабря (Челябинск, ул. Ворошилова, 6, Детская филармония Южного Урала).

В 18 часов в Музее изобразительных искусств состоится концерт «Наталья Заварзина представляет…». Праздничный концерт с неповторимым очарованием классической музыки при участии лауреата и дипломанта международных конкурсов, народной артистки РФ, доцента, заведующей кафедрой сольного пения ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского Натальи Заварзиной и артистов Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 18 часов 30 минут в Музее изобразительных искусств на выставке «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» состоится мастер-класс «Венецианская маска» с погружением в культуру Италии и в древнюю традицию изготовления масок, существовавшую около шести веков (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

- Состоится донорская акция в горбольнице № 1 Еманжелинска (ул. Титова, 1).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 декабря - День дальней авиации ВКС России

23 декабря в православном календаре - День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

23 декабря в народном календаре – День Мины.

23 декабря 1947 года в СССР первое января объявлено праздничным выходным днем.