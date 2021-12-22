22.12.2021
Врачи ЧОКБ провели сразу две успешных трансплантации стволовых клеток онкопациентам
22.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря
22.12.2021
В челябинском сквере Колющенко, где строят зимний городок, «поработали» вандалы
22.12.2021
В Каслях будут судить бывшего начальника полиции, который присваивал премии подчиненных
22.12.2021
РМК стала лидером народного голосования премии «Чистый воздух»
22.12.2021
Из-за «снежного недобора» на Таганае могут проснуться и начать бродить медведи
Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря
22.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря
20.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 декабря
19.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря
17.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021