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Анонсы событий и мероприятий на 23 июля

Общество
Сегодня, 15:19

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 23 июля.

В 11 часов на онлайн на платформе ZOOM состоится пресс-конференция, посвящённая ситуации в отечественном производстве («АиФ-Челябинск»).

В 14 часов состоится выездное совещание по вопросу благоустройства развязок на автодороге «Меридиан» (первая точка - Новороссийская/Меридиан). Принимает участие: заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Справка.

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов.

23 июля - День дачника в России.

23 июля в православном календаре – Празднование в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.

23 июля в православном календаре – Празднование в честь Коневской иконы Божией Матери.

23 июля в народной календаре – Антоний Громоносец.

23 июля 1687 года в Париж прибыло первое русское посольство.

23 июля 1980 года на советском космическом корабле «Союз-37» впервые в космос отправился представитель стран третьего мира.

23 июля 2000 года открыт новый естественный спутник крупнейшей планеты Солнечной системы - Юпитера.

 

 

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