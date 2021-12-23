Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 декабря.

В 12 часов состоится онлайн-пресс-конференция «Развитие промышленности региона в 2021 году», посвященная итогам деятельности министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, регионального Фонда развития промышленности, а также результатам реализации областной промышленной политики.

В 12 часов - завершение бесплатного образовательного интенсива «Цифровой гражданин» (развитие цифровой грамотности среди пожилого населения).

В 13 часов 40 минут состоится традиционное мероприятие для особенно отличившихся в различных сферах учеников начальной школы - Елка Главы города Челябинска (Свердловский пр, 59, ДПиШ, театральный корпус).

С 13 до 15 часов в парке «Сад Победы» Челябинска будет работать Приёмная Деда Мороза. Запись в специальном приложении сообщества или в сообщениях группы парка.

У сцены на театральной площади парка записавшийся маленький гость сможет:

• пообщаться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой и загадать самое заветное желание;

• сделать памятную фотографию с волшебными героями;

• рассказать новогоднее стихотворение или спеть песню.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Сфера здравоохранения. Нацпроекты. Итоги 2021 года».

В 15 часов состоится презентация нового издания Объединенного государственного архива Челябинской области – сборника документов «И100рии извивы. Далекое и прошлое Южного Урала в архивных документах», посвященного 100-летию архивной службы Челябинской области (Челябинск, ул. Труда, исторический парк «Россия – моя история»).

В Челябинском музее изобразительных искусств откроется выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки». Музей представит графику из санкт-петербургской PS Gallery. На выставке зритель увидит 60 работ абстрактной графики гениального Василия Кандинского и мультимедийную инсталляцию, позволяющую полностью погрузиться в невероятный мир форм, и цветозвуков (площадь Революции, 1, Зал имени архитектора Е. В. Александрова). Выставка будет открыта для посещения с 24 декабря 2021 года по 27 февраля 2022 года.

- Состоится донорская акция в районной больнице с. Миасское (ул. Центральная, 21).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 декабря День воинской славы России - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год).

24 декабря в католическом календаре - Сочельник у западных христиан.

24 декабря в народном календаре – Никонов день.