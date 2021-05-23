Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 24 мая.

В 10 часов начнется аппаратное совещание в администрации Челябинска.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Южноуральские ученые о современном русском языке».

В 16 часов в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина состоится областной праздник «День славянской письменности и культуры». На аллее около фонтана будет представлен «Мир Уральской деревни»; экспозиция русской избы и предметов русского быта; вышивки, рушники, картины; выставки народных кукол. Традиционно на празднование Дня славянской письменности и культуры приглашен звонарь храма Святого Мученика Иоанна Воина Андрей Курбатов (Челябинск, ул. Коммуны, ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина).

В 17 часов в парке Гагарина в рамках Дня славянской письменности и культуры пройдет обширная концертная программа. Зрители услышат уникальный колокольный звон, выступление архиерейского хора, оркестра русских народных инструментов «Синегорье», народных и образцовых танцевальных и вокальных коллективов (Челябинск, ул. Коммуны, ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина, Главная сцена).

ДЛЯ СПРАВКИ

24 мая - День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности и культуры.

24 мая - День кадровика в России.

24 мая - Европейский день парков.

24 мая в народном календаре - Мокий Мокрый.