Анонсы событий и мероприятий на 25 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 20 июля.

Состоится пресс-тур в Челябинскую областную клиническую больницу, посвященный Всемирному Дню мозга. Темой общения с прессой станут способы лечения аневризм головного мозга. Врачи расскажут об открытом (трепанация черепа) и закрытом (внутрисосудистом) способах лечения смертельно опасной патологии, которая в последнее время выявляется все чаще.

С 11 до 12 часов в Челябинском промышленно-гуманитарном техникуме им. А.В. Яковлева состоится торжественная церемония передачи эстафеты флага Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» в Челябинской области и церемония награждения призеров и победителей регионального этапа конкурса. После церемонии состоится круглый стол «Учитель профессии: мастер и/или наставник» (ул. Машиностроителей, 31).

В 12 часов начнется круглый стол, посвящённый состоянию малых водоёмов Челябинской области. Мероприятие запланировано в рамках проекта «Уникальные водоёмы России» (ул. Российская, 67, 9 эт., пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов Челябинский центр искусств приглашает старшее поколение на мастер-класс в технике пастель "Пейзаж" (ул. Сони Кривой, 30).

В 14 часов Главное управление МЧС России по Челябинской области приглашает на увлекательную и познавательную игру «Брейн-ринг по пожарной безопасности» (ул. Коммуны, 69, Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького).

В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 15 до 17 часов каждый четверг в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко проходят танцевальные вечера для старшего поколения. Беседка рядом с поляной сказок.

С 16 до 18 часов танцевальный вечер в Городском саду им. А. С. Пушкина, площадка у паровоза"Красный коммунар".

С 16 часов 30 минут до 20 часов 30 минут информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска приглашает всех желающих на «Семейный четверг» (Ул. Энгельса, 107, ИЦАЭ, вход по пандусу). В программе:

16:30 начнет работу Клуб любителей настольных игр. Участники турниров по фирменным играм сети ИЦАЭ смогут разобрать и собрать с закрытыми глазами различные научные термины, относящиеся к атомной промышленности.

17:30 все желающие смогут принять участие в интеллектуальной игре «Адреналин» и постараться правильно ответить на вопросы о семьях. Вот только речь пойдет о не совсем обычных семьях: атомных, ледокольных, биологических…

18:30 посетители ИЦАЭ Челябинска смогут присоединиться к мастер-классу «Реактивное движение» и своими руками сделать транспортное средство на реактивном двигателе — шарикомобиль. Заключительной частью мастер-класса станут соревнования шарикомобилей на скорость и дальность движения.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского (19 июля) и Международный день шахмат (20 июля).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 июля - День дневного сна.

20 июля - Праздник губошлёпов.

20 июля - Международный день торта.

20 июля - Международный день шахмат.

20 июля - День хождения по бордюрам.

20 июля - День освоения космоса.

20 июля - Всемирный день прыжка.

20 июля 1534 года в Великобритании основано первое в мире издательство.

20 июля 1877 года во Франции изобретен праксиноскоп (предшественник кинопроектора) и создан первый в мире мультфильм.

20 июля 1922 года основано Балтийское морское пароходство.

20 июля 1929 года в Красноярском крае основан город Игарка.

20 июля 1969 года состоялась первая в мире пилотируемая посадка на Луну.

20 июля 1994 года основан Военный университет ВС РФ.