Анонсы событий и мероприятий на 25 июня
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 июня.
В 10 часов состоится шестидесятое заседание Законодательного Собрания Челябинской области шестого созыва, в рамках которого губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с посланием. Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.
В 11 часов представители министерства экологии и компании-подрядчика «Акватехника» побывают на участке реки Миасс, где в 2020 году будет проходить очистка акватории в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В этом году планируется очистить участок реки Миасс протяженностью три километра - от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром» (Челябинск, РЦ Мегаполис, Свердловский пр., 51А, около Колеса обозрения).
В 11 часов 30 минут состоится выездное совещание, посвященное ходу ремонта во дворах по программе «Формирование комфортной городской среды» (Марченко, 23б).
В 12 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция, насколько готовы челябинские вузы по-новому провести приёмную кампанию и организовать дистанционное обучение.
ДЛЯ СПРАВКИ
25 июня - День дружбы и единения славян.
25 июня - День моряка (День мореплавателя).
25 июня в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей и второго прославления благоверной великой княгини Анны Кашинской.
25 июня в народном календаре – Петр Солнцеворот.
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