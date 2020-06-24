Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 июня.

В 10 часов состоится шестидесятое заседание Законодательного Собрания Челябинской области шестого созыва, в рамках которого губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с посланием. Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.

В 11 часов представители министерства экологии и компании-подрядчика «Акватехника» побывают на участке реки Миасс, где в 2020 году будет проходить очистка акватории в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В этом году планируется очистить участок реки Миасс протяженностью три километра - от плотины пруда Коммунар до элеватора «Союзпищепром» (Челябинск, РЦ Мегаполис, Свердловский пр., 51А, около Колеса обозрения).

В 11 часов 30 минут состоится выездное совещание, посвященное ходу ремонта во дворах по программе «Формирование комфортной городской среды» (Марченко, 23б).

В 12 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция, насколько готовы челябинские вузы по-новому провести приёмную кампанию и организовать дистанционное обучение.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 июня - День дружбы и единения славян.

25 июня - День моряка (День мореплавателя).

25 июня в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей и второго прославления благоверной великой княгини Анны Кашинской.

25 июня в народном календаре – Петр Солнцеворот.