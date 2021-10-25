Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 октября.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Библиотечное дело в рамках реализации нацпроекта «Культура»».

В 14 часов начнутся соревнования в рамках первенства УрФО по современному пятиборью.

С 14 до 16 часов 30 минут - комбайн (бег и стрельба) в манеже «УралГУФК» (ул. Энгельса, 22).

С 18 до 19 часов - конкур («Рифей», с. Кременкуль, ул. Трактовая, 10).

ДЛЯ СПРАВКИ

26 октября в православном календаре - Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери.

26 октября в народном календаре – Иверская.