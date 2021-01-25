Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 января.
Состоится торжественное открытие Международного аэропорта города Челябинска после реконструкции и ребрендинга. В мероприятии планируется участие губернатора Челябинской области Алексея Текслера, гендиректора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва.
В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная старту реализации в Челябинской области федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование» (Челябинск, пл. Революции, 4, пресс-центр ОТВ).
В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Воспитание без конфликтов: чему научит южноуральцев семейная школа уполномоченного по правам ребенка».
В 14 часов состоится открытие мультимедийной выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение» (Челябинск, ул. Труда, 183, исторический парк «Россия – Моя история»).
В 18 часов 30 минут премьера моноспектакля Андрея Ваганова по произведениям А.С. Пушкина «Faust/Нулин» (Челябинск, пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, выставочный зал№ 3, 3-й этаж).
Справка.
26 января - Международный день таможенника.
26 января в народном календаре – Ермилов день.