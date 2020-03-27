Анонсы событий и мероприятий на 28-30 марта
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28-30 марта.
28 марта, суббота.
В восемь часов состоится презентация открывшейся дополнительной лаборатории для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом (ул. Пекинская, 7, главный вход).
30 марта, понедельник.
В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием Натальи Котовой (пл. Революции, 2, пятый этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
28 марта в 2020 году - Час Земли.
28 марта в 2020 году - Родительская суббота четвертой седмицы Великого поста.
28 марта в православном календаре - День памяти мученика Никандра Египтянина.
28 марта в народном календаре – Александров день.
28 марта – в 1991 году учреждена Академия космонавтики имени К.Э. Циолковского.
28 марта – в 1953 году опубликован Указ об амнистии.
28 марта – в 1930 году турецкие города Константинополь и Ангора получили новые названия - Стамбул и Анкара.
29 марта - День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России.
29 марта в народном календаре – Саввин, Тележный день.
29 марта – в 1958 году в Ленинграде около Военно-воздушной инженерной академии открыт памятник А.Ф. Можайскому.
29 марта – в 1891 году издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.
29 марта – в 1886 году в Атланте доктор Джон Пембертон создал кока-колу.
29 марта – в 1858 году в Петербурге открыта первая в России женская гимназия.
30 марта в народном календаре – Алексей Теплый.
30 марта – в 1970 году на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
30 марта – в 1613 году Иван Сусанин совершил свой подвиг.