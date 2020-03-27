Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28-30 марта.

28 марта, суббота.

В восемь часов состоится презентация открывшейся дополнительной лаборатории для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом (ул. Пекинская, 7, главный вход).

30 марта, понедельник.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием Натальи Котовой (пл. Революции, 2, пятый этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

28 марта в 2020 году - Час Земли.

28 марта в 2020 году - Родительская суббота четвертой седмицы Великого поста.

28 марта в православном календаре - День памяти мученика Никандра Египтянина.

28 марта в народном календаре – Александров день.

28 марта – в 1991 году учреждена Академия космонавтики имени К.Э. Циолковского.

28 марта – в 1953 году опубликован Указ об амнистии.

28 марта – в 1930 году турецкие города Константинополь и Ангора получили новые названия - Стамбул и Анкара.

29 марта - День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России.

29 марта в народном календаре – Саввин, Тележный день.

29 марта – в 1958 году в Ленинграде около Военно-воздушной инженерной академии открыт памятник А.Ф. Можайскому.

29 марта – в 1891 году издан императорский указ о закладке Великого сибирского пути.

29 марта – в 1886 году в Атланте доктор Джон Пембертон создал кока-колу.

29 марта – в 1858 году в Петербурге открыта первая в России женская гимназия.

30 марта в народном календаре – Алексей Теплый.

30 марта – в 1970 году на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

30 марта – в 1613 году Иван Сусанин совершил свой подвиг.