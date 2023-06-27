Анонсы событий и мероприятий на 28 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 28 июня.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетят форум уральской молодежи «Утро». В рамках визита они осмотрят площадки форума, встретятся с его участниками из Донецкой и Луганской Народных Республик, примут участие в итоговой сессии и в торжественной церемонии закрытия «УТРО-2023».

В 11 часов состоится торжественное открытие ХХ Российской Робототехнической Олимпиады. В открытии примет участие Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (Ледовый дворец “Уральская молния”, ул. Труда 187а).

С 13 до 17 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина будет работать Летняя книжная терраса. Жителей и гостей Челябинска ждут познавательные прогулки, литературные игры и викторины, творческие мастер-классы и даже настоящий книгообмен. Библиотека под открытым небом будет работать при условии хорошей погоды.

В июле, каждую среду сотрудники библиотеки № 32 им. М. Горького будут проводить экскурсии по парку "Сад Победы". Гостей ждет увлекательный рассказ об истории создания парка, музее военной техники и о других достопримечательностях. Работает «Парковая библиотека», куда можно принести свою книгу, а взамен взять понравившуюся. Начало в 12, 13 и 14 часов.

Краеведческий отдел Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина с радостью предлагает всем жителям и гостям столицы Южного Урала прогулка по историческому центру Челябинска.

В 18 часов – «Улица Пушкина». Рассказ будет посвящен истории и архитектуре улицы Пушкина. Встреча состоится в сквере им. Чайковского перед ЮУрГИИ, возле памятника П. И. Чайковскому.

В 18 часов – «Улица Сибирская». Маршрут пройдет по части современной улицы Труда от пл. Искусств до пл. Павших революционеров. Встреча возле главного входа Театра оперы и балета на площади Искусств.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 июня - Мусульманский праздник жертвоприношения «Курбан Байрам».

28 июня - Счастливый день сердечных объятий.

28 июня - День карусельной лошадки.

28 июня - Международный день пирсинга.

28 июня - День числа Тау.

28 июня - Международный день социального бизнеса.

28 июня - День Декларации о государственном суверенитете Республики Адыгея.

28 июня - День организаторов пари.

28 июня 1635 года в восточной части Карибского моря основана французская колония - Гваделупа.

28 июня 1779 года издан указ о строительстве московского водопровода.

28 июня 1816 года в Санкт-Петербурге открылась первая биржа.