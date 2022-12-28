Анонсы событий и мероприятий на 29 декабря (18+)

В 11 часов в медиахолдинге «Гранада Пресс» начнется пресс-конференцию «Итоги федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Челябинской области». Об итогах реализации проекта в регионе расскажет спикер пресс-конференции Виталий Якушев, заместитель министра спорта и физической культуры Челябинской области.

В 12 часов состоится брифинг на тему «Порядок предоставления единого пособия для семей с детьми и беременным женщинам». Спикерами выступят: заместитель управляющего ОПФР по Челябинской области Владимир Шаронов и заместитель министра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина.

В 17 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска «Вкусный четверг».

С 17 до 19 часов – театрализованное представление «Новогодний королевский приём в стране Чудес».

С 17 до 20 часов - новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Челябинском государственном музее изобразительных искусств продолжается выставка «Отцы и дети»: судьба и творчество художественных династий.

В 21 час 30 минут в концертном зале им. С.С.Прокофьева начнется концерт «Merry Christmas». Исполнители: ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко и финалист шоу «Голос», солист театра «Градский Холл» Станислав Обухов (вокал, Москва).

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

«Библионяня»: развивающие занятия и новогодние утренники в рамках проекта по созданию в детских библиотеках города площадок интеллектуального развития дошкольников.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

29 декабря - Международный день виолончели.

29 декабря - День памяти преподобной Софии Суздальской.

29 декабря по народному календарю - День памяти пророка Аггея.

В этот день отмечают именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины и Владимира.