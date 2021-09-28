Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (дополненные)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 29 сентября.

В 10 часов начнется заседание II Форума глав регионов государств-членов ШОС. В мероприятии примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер (ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel, пресс-центр).

Программа работы на форуме главы региона:

В 10 часов – Заседание национальной части Форума

В 11 часов 30 минут – двусторонняя встреча с Полномочным представителем Президента Кыргызской Республики в Иссык - Кульской области Кожоевым Мирбеком Кокулбаевичем.

В 12 часов – двусторонняя встреча с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и осмотр выставки.

В 14 часов – Пленарное заседание Форума на тему: «Механизмы реализации Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества»

В 16 часов 10 минут – пресс-подход.

В 16 часов 30 минут - посещение АО «КОНАР».

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Кибермошенничество: актуальные данные».

В 11 часов состоится брифинг, посвященный презентации Челябинского проекта экомониторинга. Проект занял первое место в конкурсе «Природопользование и охрана окружающей среды» конкурса IT-проектов форума «ПРОФ-IT.2021» (Челябинск, ул. Воровского, 61Б, пресс-Центр Granada Press).

В 14 часов в музее почтовой связи Челябинской области состоится открытие тематической выставки, посвященной лошадям. Самые старинные открытки, представленные в экспозиции, выпущены еще в дореволюционный период. Посетителей ждут экскурсии по выставочным залам, знакомство с почтовыми раритетами и мастер-классы по написанию писем перьевыми ручками (Челябинск, пр. Ленина, 64, музей).

В 18 часов 30 минут состоится торжественное награждение победителей и призеров Всероссийских соревнований (спортсмены и тренеры), вузов-победителей/призеров Универсиады 2020-2021 и председателей спортивных клубов (Челябинск, пр. Ленина, 35, конгресс-холл Центра международной торговли).

ДЛЯ СПРАВКИ

29 сентября - Всемирный день сердца.

29 сентября - День отоларинголога.

29 сентября - Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

29 сентября в католическом календаре – День святого Михаила.

29 сентября в народном календаре – Ефимия, Птичья костка.