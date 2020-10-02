Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 3-5 октября.

3 октября, суббота

С 10 до 12 часов в режиме онлайн пройдет День открытых дверей в Банке России.

В 13 часов состоится прямой эфир с историком Банка России Ириной Левичевой на тему «Дом для банка: тайны зданий и хранилищ».

В 14 часов состоится торжественное вручение грамот и подарков участникам конкурса детского рисунка «О героях былых времен…», посвященного 75-летию Великой Победы (Картинная галерея Музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А).

В 15 часов состоится прямой эфир с первым заместителем Председателя Банка России Сергеем Швецовым на тему «Инвестиции vs риски: что нужно знать начинающему инвестору?».

В 15 часов Уральское ГУ Банка России проведет викторину «Мозгобойня по финансовой грамотности». Играть можно командами в составе от 2 до 7 человек. Зарегистрировать команду можно здесь.

В 17 часов состоится прямой эфир с заместителем Председателя Банка России Русланом Вестеровским на тему «Кто и как работает в Банке России?».

5 октября, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 октября - День ОМОНа в России.

3 октября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

3 октября по народному календарю – Астафий Ветряк.

4 октября - Всемирный день животных.

4 октября - День Космических войск.

4 октября - День гражданской обороны МЧС России.

4 октября по народному календарю – Кондрат да Ипат.

5 октября - Всемирный день учителя.

5 октября 2020 года - Международный день врача (первый день октября).

5 октября - Всемирный день жилища (Всемирный день Хабитат.

5 октября - Всемирный день архитектуры.

5 октября - День работников уголовного розыска России.

5 октября по народному календарю – Иона и Фока Листопадная.