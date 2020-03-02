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Анонсы событий и мероприятий на 3 марта

Общество
Сегодня, 16:42
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье марта.

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвященная текущей ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в Челябинской области (ул. Кирова, 165, министерство здравоохранения, конференц-зал, третий этаж).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Культурная программа к 75-летию Великой Победы» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).

В 14 часов в областном перинатальном центре состоится открытие кабинета ЗАГС, а также знакомство с «Зиной» - современным роботизированным манекеном и ее сыном, которые являются частью единственного в Челябинской области суперсовременного симуляционного тренингового центра. (ул. Воровского, 70, строение 12, областной перинатальный центр).

В 14 часов состоится праздничное мероприятие, посвященное вручению медалей ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Великой Победы (Социальный дом ветеранов, ул. Художника Русакова, д. 4).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит новый детский сад в Челябинске в микрорайоне «Академ-Риверсайд». Также глава региона проведет совещание по теме: «Текущее состояние и развитие жилищного строительства в Челябинской области» (отъезд в 12 часов 30 минут от правительства области, ул. Цвиллинга, 27).

В 18 часов президент Центра проблем аутизма, член общественного Совета при Министерстве здравоохранения РФ, член экспертного Совета по организации образования лиц с РАС при Министерстве образования РФ Екатерина Мень встретится с родителями детей-инвалидов (ул. Воровского, 30, актовый зал министерства социальных отношений Челябинской области).

ДЛЯ СПРАВКИ

Третье марта - Всемирный день писателя.

Третье марта - Всемирный день дикой природы.

Третье марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха.

Третье марта в народном календаре – День Архипа и Филимона.

Третьего марта 1861 года император Александр II подписал манифест об отмене крепостного права.

Третьего марта 1920 года в Москве на Никитском бульваре открылся Дом печати (сегодня - Центральный Дом журналиста).

Автор: 
Любовь Юрина
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