Анонсы событий и мероприятий на 3 ноября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье ноября.
В 10 часов состоится встреча с сотрудников Челябинской областной больницы, признанным лучшим на федеральном этапе конкурса профмастерства (ЧОКБ, ул. Воровского, 70, корпус 5, Диагностический центр).
В 11 часов 30 минут в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Как выстроить межкультурную коммуникацию в регионе».
В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения Почетных грамот и благодарностей Президента Российской Федерации за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).
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