Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на субботу и воскресенье, 30 апреля и первое мая.

30 апреля, суббота

С 10 до 16 часов в Челябинске состоится второй этап Открытого Кубка Челябинской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей. Соревнования в лично-командном зачёте среди спортсменов всех возрастов пройдут на закрытой трассе баскетбольной арены «Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской» (Свердловский проспект, 59).

В 11 часов состоится Всероссийский весенний Кубок Чистоты в формате «Чистых игр». На мероприятии всех участников ждут креативные мастер-классы, экологические конкурсы, пикник с горячим чаем, зажигательная музыка, памятные призы для команд-победителей и кислородный коктейль. Участники игр, которые принесут с собой свою кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды. Регистрация команды (Челябинск, Первое озеро «Восточный пляж».

В 11 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоится концерт академического женского хора «Мечта». Руководитель - Шереметьев Владимир Александрович.

В 13 и 14 часов состоится встреча с курсантами Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов (Государственный музей Южного Урала, постоянная экспозиция, зал Истории ХХ века, выставка «Музей в кубе. Крылья Победы»).

В 14 часов на площадке выгула собак «Каштанка» пройдет кинологический праздник «Собака-гуляка» (пересечение улиц Румянцева и 60-летия Октября, в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 14 часов в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» состоится Мастер-класс от художника-иллюстратора «Мой сказочный персонаж» (Челябинск, ул. Труда, 92А, картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств, второй этаж).

В 14 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке-игре «КнигаКвест» состоится мастер-классе «Мой сказочный персонаж». Ребята разовьют фантазию и абстрактное мышление, придумают героя, дадут ему имя, попробуют сочинить его историю, а домой уйдут с его портретом (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея музея).

В 15 часов состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля при поддержке губернатора Челябинской области (Челябинск, пл. Революции, 6, театр драмы им. Н. Орлова).

В 15 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств в пространстве постоянной экспозиции русского классического искусства Клуб французской песни «Кафе Шантан» представляет программу Le voyage français — «Французское путешествие». Также зрители примут участие в викторине о французских художниках и получат сувениры в аутентичном стиле (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея музея).

В 18 часов в театре-студии «У Паровоза» им. З.А. Александровой состоится премьера «Чистомен: один из нас». Режиссер – Татьяна Правдина. Это театральная фантазия о том, каким может стать наше будущее, если мусор станет новой «нормальностью».

С 30 апреля по первое мая в Южноуральске состоятся региональные соревнования по авиамоделированию в классе кордовые модели-копии (ул. Спортивная, 28, кордодром стадиона «Центральный»).

1 мая, воскресенье

С 9 до 14 часов в Челябинске состоится второй этап Открытого Кубка Челябинской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей. Соревнования в лично-командном зачёте среди спортсменов всех возрастов пройдут на закрытой трассе баскетбольной арены «Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской» (Свердловский проспект, 59).В 12 часов Федерация профсоюзов области Челябинской области организует митинг-концерт в честь Первомая. В парке им. Ю.А. Гагарина соберутся работники предприятий и организаций области, представители рабочей и учащейся молодежи, трудовые династии. Свои творческие номера исполнят победители Рабочей песни-2022 - работники южноуральских предприятий. Выступят представители промышленности и бюджетной сферы.

В 11 часов в Челябинске Федерация профсоюзов области организует митинг-концерт в парке им. Ю.А. Гагарина «ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!» -

Программа:

С 11 до 12 часов - сбор участников акции в парке им. Ю.А. Гагарина у главной сцены.

Выступление кавер-группы «Мамба».

С 12 до 13 часов - митинг-концерт с участием победителей музыкального конкурса «Рабочая песня – 2022», выступления профсоюзных лидеров и активистов, представителей трудовых коллективов предприятий.

С 13 часов - народные гуляния.

В 11 часов и в 17 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке «Цветные путешествия с Катей Пензиной» состоится мастер-класс по технике эбру (Челябинск, площадь Революции, д.1).

В 12 часов заповедник «Аркаим» открывает летний туристический сезон «юбилейной» сезон бесплатной комплексной экскурсией «Майский Аркаим». Экскурсия будет состоять из двух частей - геологической и археологической.

В 12 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Гагарина в Челябинске начнётся концерт, посвящённый Дню Весны и Труда.

В 13 часов и в 15 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке-игре «КнигаКвест» состоится мастер-классе «Мой сказочный персонаж». Ребята разовьют фантазию и абстрактное мышление, придумают героя, дадут ему имя, попробуют сочинить его историю, а домой уйдут с его портретом (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея музея).

В 16 часов в ЦПКиО им. Гагарина в Челябинске пройдёт концерт духового оркестра.

В 22 часа на набережной реки Миасс (около памятника Столыпину) состоится традиционный фейерверк в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».

ДЛЯ СПРАВКИ

30 апреля – День пожарной охраны России.

30 апреля – Международный день джаза.

30 апреля - Международный день свечника.

30 апреля в календаре праздников славян – Родоница.

30 апреля 2022 года - Международный день ветеринарного врача (отмечается в последнюю субботу апреля).

30 апреля в народном календаре – Зосима Пчельник.

30 апреля 1945 года советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

1 мая - Праздник труда (День труда, Первое мая).

1 мая 2022 года в православном календаре - Антипасха - Фомино воскресенье (первое воскресенье после Пасхи).

1 мая в календаре праздников славян - Живин день.

1 мая в народном календаре - Кузьма Огородник.

1 мая 1840 года в Англии появились первые в мире почтовые марки.

1 мая 1918 года на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии.

1 мая 1944 года учреждена медаль «За оборону Москвы».