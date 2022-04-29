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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 30 апреля, в Челябинской области начнет действовать особый противопожарный режим, согл
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2022

Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая
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ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
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29.04.2022

Школьники из четырех регионов получат гранты на реализацию своих социальных проектов
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ВТБ в четыре раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки
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29.04.2022 22:51

Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля и первое мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на субботу и воскресенье, 30 апреля и первое мая.

30 апреля, суббота

С 10 до 16 часов в Челябинске состоится второй этап Открытого Кубка Челябинской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей. Соревнования в лично-командном зачёте среди спортсменов всех возрастов пройдут на закрытой трассе баскетбольной арены «Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской» (Свердловский проспект, 59).

В 11 часов состоится Всероссийский весенний Кубок Чистоты в формате «Чистых игр». На мероприятии всех участников ждут креативные мастер-классы, экологические конкурсы, пикник с горячим чаем, зажигательная музыка, памятные призы для команд-победителей и кислородный коктейль. Участники игр, которые принесут с собой свою кружку для чая, получат дополнительные баллы для команды. Регистрация команды (Челябинск, Первое озеро «Восточный пляж».

В 11 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоится концерт академического женского хора «Мечта». Руководитель - Шереметьев Владимир Александрович.

В 13 и 14 часов состоится встреча с курсантами Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов (Государственный музей Южного Урала, постоянная экспозиция, зал Истории ХХ века, выставка «Музей в кубе. Крылья Победы»).

В 14 часов на площадке выгула собак «Каштанка» пройдет кинологический праздник «Собака-гуляка» (пересечение улиц Румянцева и 60-летия Октября, в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 14 часов в рамках интерактивной семейной выставки «КнигаКвест» состоится Мастер-класс от художника-иллюстратора «Мой сказочный персонаж» (Челябинск, ул. Труда, 92А, картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств, второй этаж).

В 14 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке-игре «КнигаКвест» состоится мастер-классе «Мой сказочный персонаж». Ребята разовьют фантазию и абстрактное мышление, придумают героя, дадут ему имя, попробуют сочинить его историю, а домой уйдут с его портретом (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея музея).

В 15 часов состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках XXI Московского Пасхального фестиваля при поддержке губернатора Челябинской области (Челябинск, пл. Революции, 6, театр драмы им. Н. Орлова).

В 15 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств в пространстве постоянной экспозиции русского классического искусства Клуб французской песни «Кафе Шантан» представляет программу Le voyage français — «Французское путешествие». Также зрители примут участие в викторине о французских художниках и получат сувениры в аутентичном стиле (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея музея).

В 18 часов в театре-студии «У Паровоза» им. З.А. Александровой состоится премьера «Чистомен: один из нас». Режиссер – Татьяна Правдина.  Это театральная фантазия о том, каким может стать наше будущее, если мусор станет новой «нормальностью».

С 30 апреля по первое мая в Южноуральске состоятся региональные соревнования по авиамоделированию в классе кордовые модели-копии (ул. Спортивная, 28, кордодром стадиона «Центральный»).

1 мая, воскресенье

С 9 до 14 часов в Челябинске состоится второй этап Открытого Кубка Челябинской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей. Соревнования в лично-командном зачёте среди спортсменов всех возрастов пройдут на закрытой трассе баскетбольной арены «Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской» (Свердловский проспект, 59).В 12 часов Федерация профсоюзов области Челябинской области организует митинг-концерт в честь Первомая. В парке им. Ю.А. Гагарина соберутся работники предприятий и организаций области, представители рабочей и учащейся молодежи, трудовые династии. Свои творческие номера исполнят победители Рабочей песни-2022 - работники южноуральских предприятий. Выступят представители промышленности и бюджетной сферы.

В 11 часов в Челябинске Федерация профсоюзов области организует митинг-концерт в парке им. Ю.А. Гагарина «ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!» -

Программа:

С 11 до 12 часов - сбор участников акции в парке им. Ю.А. Гагарина у главной сцены.

Выступление кавер-группы «Мамба».

С 12 до 13 часов - митинг-концерт с участием победителей музыкального конкурса «Рабочая песня – 2022», выступления профсоюзных лидеров и активистов, представителей трудовых коллективов предприятий.

С 13 часов - народные гуляния.

В 11 часов и в 17 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке «Цветные путешествия с Катей Пензиной» состоится мастер-класс по технике эбру (Челябинск, площадь Революции, д.1).

В 12 часов заповедник «Аркаим» открывает летний туристический сезон «юбилейной» сезон бесплатной комплексной экскурсией «Майский Аркаим». Экскурсия будет состоять из двух частей - геологической и археологической.

В 12 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Гагарина в Челябинске начнётся концерт, посвящённый Дню Весны и Труда.

В 13 часов и в 15 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке-игре «КнигаКвест» состоится мастер-классе «Мой сказочный персонаж». Ребята разовьют фантазию и абстрактное мышление, придумают героя, дадут ему имя, попробуют сочинить его историю, а домой уйдут с его портретом (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея музея).

В 16 часов в ЦПКиО им. Гагарина в Челябинске пройдёт концерт духового оркестра.

В 22 часа на набережной реки Миасс (около памятника Столыпину) состоится традиционный фейерверк в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».

ДЛЯ СПРАВКИ

30 апреля – День пожарной охраны России.

30 апреля – Международный день джаза.

30 апреля - Международный день свечника.

30 апреля в календаре праздников славян – Родоница.

30 апреля 2022 года - Международный день ветеринарного врача (отмечается в последнюю субботу апреля).

30 апреля в народном календаре – Зосима Пчельник.

30 апреля 1945 года советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

1 мая - Праздник труда (День труда, Первое мая).

1 мая 2022 года в православном календаре - Антипасха - Фомино воскресенье (первое воскресенье после Пасхи).

1 мая в календаре праздников славян - Живин день.

1 мая в народном календаре - Кузьма Огородник.

1 мая 1840 года в Англии появились первые в мире почтовые марки.

1 мая 1918 года на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии.

1 мая 1944 года учреждена медаль «За оборону Москвы».

Автор: Любовь Юрина
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Челябинским ветеранам Великой Отечественной войны вручат именные открытки с Днем Победы

29.04.2022 09:55

В нацпарке «Зигальга» зацвела сон-трава

28.04.2022 20:51

С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности

28.04.2022 20:29

Текслер: Надо, чтобы наша молодежь знала и понимала, что происходит

28.04.2022 19:41

«ВымпелКом» подвел итоги за I квартал 2022 года: оператор ориентируется на построение долгосрочных отношений с клиентами

28.04.2022 19:30

Текслер потребовал обеспечить все антитеррористические меры при праздновании Дня Победы

28.04.2022 18:40

Владимир Мякуш в числе первых отмечен знаком «Почетный депутат ЗСО Челябинской области»

28.04.2022 18:11

Анонсы событий и мероприятий на 29 апреля

28.04.2022 18:09

В пятницу в Челябинской области похолодает

28.04.2022 17:32

В Челябинской области предоставят льготы малым сельхозтовароприозводителям

28.04.2022 17:12

Депутаты ЗСО Челябинской области откорректировали закон «О налоге на имущество организаций»

28.04.2022 17:12

Историческому музею Южного Урала передали фрагменты старых рельс

28.04.2022 16:39

Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы

28.04.2022 16:18

США и Польша хотят установить контроль Варшавы над западными областями Украины

28.04.2022 16:16

В «Мою Магнитку» играют и за рубежом

28.04.2022 16:03

Хирурги ЧОКБ спасли жизнь пациенту с разорвавшейся аневризмой

28.04.2022 15:50

Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду

28.04.2022 15:38

Начальник управления ЖКХ Златоуста уволился

28.04.2022 15:19

Автодорогу в копейский Старокамышинск ремонтируют с опережением графика

28.04.2022 14:56

Народный артист России Юрий Клевцов – о балете «Корсар» на челябинской сцене

28.04.2022 14:44

В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской

28.04.2022 14:02

Юные коркинцы высказались об огромном значении Великой Победы для мира

28.04.2022 13:56

Челябинец распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая

28.04.2022 13:52

В Курчатовском районе Челябинска провели встречу с весенними призывниками

28.04.2022 13:31

Аркаим открывает новый сезон первого мая

28.04.2022 13:18

Проект ЮУрГУ по реинжинирингу способствует импортозамещению технического оборудования

28.04.2022 13:11

Во сколько обходится южноуральцам красивая улыбка

28.04.2022 13:06

Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима

28.04.2022 12:31

За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело

28.04.2022 12:21

ММК представил свою металлопродукцию на конференции в Ташкенте

28.04.2022 12:20

Михаил Накоряков: «Уралочка» будет жить долго и успешно

28.04.2022 12:00

Настоящий мужчина: челябинский царь зверей назовет себя сам

28.04.2022 11:57

В Магнитогорске развивают «умную» конкуренцию

28.04.2022 11:45

В Челябинске массово «минируют» школы, вузы и вокзалы

28.04.2022 11:37

Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых

28.04.2022 11:00

На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»

28.04.2022 10:34

Ко Дню Победы в Челябинской области зажгут новые «Вечные огни»

28.04.2022 10:25

Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи

28.04.2022 10:25

В ЧелГУ из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали студентов

28.04.2022 10:09

Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае

28.04.2022 09:09

ВТБ принимает заявки на ипотеку с господдержкой под 8,7%

27.04.2022 19:57

билайн увеличил объемы своего «облака» до 1 Тб

27.04.2022 19:42

Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля

27.04.2022 18:47

Алексей Текслер предлагает изменить принцип распределения доходов от акцизов на сигареты

27.04.2022 18:09

Главная Премия Челябинской области для юных талантов "АНДРЮША-2022" – в прямом эфире на 10 площадках!

27.04.2022 18:02

Польша и Болгария останутся без российского газа, было бы справедливо, если бы не только из-за рублей

27.04.2022 17:50

Россиянина Ярошенко обменяли на гражданина США

27.04.2022 17:42

Бюджет Магнитогорска назван максимально эффективным

27.04.2022 17:22

В Магнитогорске сквер для благоустройства выберут сами жители

27.04.2022 17:09

В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов

27.04.2022 17:02

В Троице 19-летнюю девушку уличили в сексуальной связи с подростком

27.04.2022 16:57

В четверг в Челябинской области – дожди, грозы, град

27.04.2022 16:54

Будут судить южноуральца, входившего в преступную группу, похитившую нефть на 128 миллионов рублей

27.04.2022 16:40

Музей Челябинского театра оперы и балета борется за победу во всероссийском конкурсе

27.04.2022 16:38

«Альмакогруп» реконструирует аэропорт в Магнитогорске за 5,77 миллиарда рублей

27.04.2022 16:31

Общественные пространства Челябинска обрабатывают от клещей

27.04.2022 16:15

Одним из ведущих Премии «Андрюша-2022» станет девятилетний Мирон Довгань из Челябинска

27.04.2022 15:46

Замглавы минздрава Челябинской области не выпустили из СИЗО

27.04.2022 15:44

10 европейских покупателей газа уже открыли спецсчета для оплаты газа в рублях

27.04.2022 15:18

В Челябинской области снижается уровень коллективного иммунитета к ковиду