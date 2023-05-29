Анонсы событий и мероприятий на 30 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 30 мая.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия XX Фестиваля театров малых городов России-2023 (Магнитогорск, набережная за монументом «Тыл-фронту»).

В 10 часов городская Дума Челябинска проведет очередное заседание в администрации Центрального района (ул. Коммуны, 89).

В 12 состоится пресс-конференция по теме развития инклюзивного образования в Челябинской области. Мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск» (Российская, 67, 9 этаж).

С 12 до 14 часов в ЧелГу пройдет Дворик-фест. Во внутреннем дворике первого корпуса ЧелГУ сделать бумажные самолетики и узнать, чей улетит дальше всех, выпить прохладительные лимонады, поиграть в PlayStation с киберспортивным клубом Gamers Guild, поучаствовать в лотерее, отдохнуть и пообщаться с друзьями в чилл-зоне (ул. Братьев Кашириных, 129 ).

В 18 часов в Магнитогорске на набережной за монументом «Тыл — фронту» состоится открытие XX юбилейного Фестиваля театров малых городов России. В рамках торжественной церемонии открытия пройдет спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» в постановке Марины Брусникиной, в котором примут участие Марина Александрова и Евгений Миронов. Вход свободный.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое

ДЛЯ СПРАВКИ

30 мая - День окрошки.

30 мая - День жёлтых от одуванчиков носов.

30 мая - Всемирный день сока.

30 мая - Международный день феминизма.

30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.

30 мая - День памяти святой Жанны д’Арк.

30 мая - Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом.