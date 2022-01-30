Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 31 января.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов в Центре развития цифровых технологий Челябинской области состоится открытие второго интенсива «Цифровой гражданин» (развитие цифровой грамотности пожилого населения). За две недели пожилых людей бесплатно научат основам работы в сети Интернет, использованию электронных банковских и государственных услуг, интернет-магазинов, общению в соцсетях и другим возможностям цифровых технологий, которые делают жизнь комфортнее. Программа (Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 5, к. 2).

В 11 часов на платформе Zoom состоится онлайн-лекция «Вакцинация детей от коронавируса». Спикер - врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данил Абубакиров. Он расскажет о правовом регулировании вопросов детской вакцинации, разберет состав вакцины «Спутник М» и механизм ее действия, озвучит опыт зарубежных стран в вакцинации подростков.

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвящённая теме пожаров в жилых помещениях (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 14 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Рынок недвижимости Челябинской области в 2021 году». Спикер - руководитель управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных.

В 14 часов 30 минут в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете Челябинска пройдёт круглый стол, посвященный изучению религиозных культур в начальной школе. На встрече будут обсуждаться вопросы: Является ли введение учебной дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» нарушением светского характера образования? Каковы особенности приобщения младших школьников к духовно-нравственным ценностям в процессе изучения религиозных культур?

В 14 часов состоится региональный фестиваль детского научно-технического творчества «Технодефиле». Юные инженеры из разных уголков региона представят 15 уникальных изобретений и инновационных проектов, еще не успевших зарекомендовать себя (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50, детский технопарк «Кванториум»).

В 17 часов 45 минут состоится пресс-подход с участием художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра Челябинской филармонии Адика Абдурахманова.

В 18 часов 30 минут состоится концерт, посвященный 60-летнему юбилею заслуженного артиста России, создателя, художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра Челябинской филармонии Адика Абдурахманова (Челябинск, ул. Труда, 92А, Концертный зал им. С.С. Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

31 января 2022 года - Киберпонедельник в России.

31 января - Международный день ювелира.

31 января - День рождения русской водки.

31 января в православном календаре - День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

31 января в православном календаре - День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

31 января в народном календаре – Афанасьев день, Афанасий-Ломонос.

31 января 1714 года - создан «Государев Кабинет» - Кунсткамера.

31 января 1924 года принята первая Конституция СССР.