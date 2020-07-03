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Анонсы событий и мероприятий на 4-6 июля

Общество
Сегодня, 16:30
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 4-6 июля.

4 июля, суббота.

В 11 часов состоится онлайн выпускной в Южно-Уральском государственном университете, организованном с использованием новейших информационных технологий. Со знаменательным событием участников поздравит губернатор Алексей Текслер, глава города Наталья Котова. На площадке перед главным корпусом будут расположены фотозоны, в том числе баннер с именами и фотографиями всех выпускников ЮУрГУ 2020 года. Каждый сможет сделать снимок и поделиться им с родными, близкими и друзьями. Трансляция в социальных сетях YouTube, ВКонтакте, Facebook и Instagram.

В 12 часов состоится пресс-подход к участникам онлайн выпускного ЮУрГУ (площадка у главного корпуса ЮУрГУ).

 

6 июля, понедельник.

В 10 часов состоится онлайн аппаратное совещание главы Челябинска.

В 14 часов на платформе ZOOM состоится онлайн-конференция «Аиф-Челябинск», посвященная теме заболеваемости ВИЧ на Южном Урале.

В 15 часов состоится онлайн пресс-конференция, посвященная старту конкурса об атоме в повседневной жизни «Атом рядом».

 

ДЛЯ СПРАВКИ

4 июля 2020 года – Международный день кооперативов (каждую первую субботу июля).

4 июля 2020 года – Международный день Днепра (каждую первую субботу июля).

4 июля в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей преподобного Максима Грека.

4 июля в народном календаре – Ульянов день.

4 июля 2007 года город Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады–2014.

4 июля – в 1980 году в Москве на площади Гагарина открыт памятник первому космонавту планеты.

4 июля – в 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.

5 июля 2020 года - День работников морского и речного флота (дата уникальная для каждого года).

5 июля в народном календаре – Евсеев день.

5 июля – в 1946 году во время показа мод в Париже модельер Луи Риэрд представил новый женский купальник бикини.

5 июля – в 1841 году англичанин Томас Кук открыл первое туристическое агентство.

6 июля – Всемирный день поцелуя.

6 июля в православном календаре - Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

6 июля в народном календаре – Аграфена Купальница.

6 июля – в 1885 Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака.

6 июля – в 1687 году Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые «Philosofiae naturalis principia mathematika», содержащие изложение самых блестящих открытий автора в области в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе и теорию всемирного тяготения.

6 июля – в 1535 году произошла казнь Томаса Мора, выдающегося английского мыслителя-гуманиста, государственного деятеля.

6 июля – в 1885 году вакцина против бешенства впервые испытана на человеке.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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