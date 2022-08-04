Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 5 августа (18+).

В 10 часов стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 10 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. Полная программа мероприятий. (3+)

В 14 часов ЧОУНБ (пр. Ленина, 60) проведет встречу с юристом, представителем Ассоциации юристов России. Тема - защита социальных и жилищных прав граждан. Центр правовой и деловой информации, 3-й этаж. Вход свободный (18+)

В 19 часов в усадьбе Рябининых (ул. Каслинская, 137) состоится встреча на летнем квартирнике под открытым небом "Гарри Ананасов и друзья". (18+)

В 19 часов в кофейне CLOVER, (пр. Ленина, 61) запланирован STAND UP - открытый микрофон с комиками из Челябинска. (18+)

В 19 часов Исторический музей Южного Урала (ул. Труда, 100) приглашает всех желающих на вечер аргентинского танго с клубом «VIDA MIA». Летняя эстрада. Вход свободный. (16+)

В 21 час Арт-сквер Набережной Челябинска вновь ждёт горожан на просмотр фильма «Аванпост». Вход свободный. (16+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

5 августа – Международный день пива

5 августа – Международный день светофора

5 августа – день разглядывания горизонта

5 августа – в народном календаре Трофим Бессоник

Именины 5 августа отмечают Виталий, Анна, Андрей, Трофим, Михаил, Федор