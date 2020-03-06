Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 7-10 марта.

Седьмое марта, суббота

В 9 часов начнется второй день чемпионата и первенства Уральского Федерального округа по эстетической гимнастике (ул. Черкасская, 1, ДС «Метар-Спорт»).

В 9 часов стартует II Кубок Губернатора Челябинской области по тхэквондо (Челябинск, ул. Энгельса, 22, учебно-спортивный комплекс УралГУФК «Легкоатлетический манеж»).

В 10 часов состоится торжественное открытие фестиваля адаптивных единоборств. Соревнования пройдут по дисциплинам дзюдо и каратэ. На татами выступят спортсмены с нарушением зрения, слуха, интеллекта, а также поражением опорно-двигательного аппарата - около 100 единоборцев из Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Новосибирска, Шадринска, Кургана, Перми, Якутии и других регионов России (ул. Марченко, 28, Дворец спорта «Надежда»).

В 11 часов состоится премьера спектакля для самых маленьких «Лесные сказки» (Молодёжный театр, Кирова, 116).

В 13 часов состоится торжественное открытие II Кубка Губернатора Челябинской области по тхэквондо. Будут разыграны комплекты наград в трех возрастных группах в трех видах программы (Челябинск, ул. Энгельса, 22, учебно-спортивный комплекс УралГУФК «Легкоатлетический манеж»).

В 13 часов состоится премьера спектакля для самых маленьких «Лесные сказки» (Молодёжный театр, Кирова, 116).

В 13 часов состоится Матч всех Звезд Трактора (ул. 250-летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор»).

В 15 часов в Картинной галерее состоится концерт «Cherchez la femme» от клуба французской песни «Café Chantant». Участники расскажут о великих певицах Франции, исполнят полюбившиеся песни и в конце проведут викторину со зрителями (Челябинск, ул. Труда, 92А).

В 16 часов в Картинной галерее пройдет лекция «Фарфор изящный на столе» одного из любимейших искусствоведов музея Галины Медведевой. Лекция познакомит с историей предметов на нашем столе, с историей появления «сервиза» и особенностями столового этикета (Челябинск, ул. Труда, 92А).

Восьмое марта, воскресенье

В 9 часов начнется второй день II Кубка Губернатора Челябинской области по тхэквондо (Челябинск, ул. Энгельса, 22, учебно-спортивный комплекс УралГУФК «Легкоатлетический манеж»).

Девятое марта, понедельник

В 14 часов Центральная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает на встречу с кинологами «Дама с собачкой» (ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, Коралловый зал библиотеки).

С 17 до 20 часов Клуб «Наше место» проведет кастинг актеров в будущие инклюзивные спектакли. Премьера состоится на фестивале инклюзивного театра «Мечтай!» в мае 2020 года. Узнать подробности и зарегистрироваться можно в группе (Свердловский пр., 84Б, офис 320).

Десятое марта, вторник

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием Натальи Котовой (пл. Революции, 2, пятый этаж).

С 10 до 17 часов состоится День открытых дверей Объединенного государственного архива Челябинской области. В этот день традиционно пройдет акция «Пополни Историю». В течение дня архив будет принимать на государственное хранение материалы из семейных архивов – письма с фронта и на фронт, воспоминания, дневники, записные книжки, фотографии, вещи времен Великой Отечественной войны. На мероприятии будут подведены итоги акции архивистов, которые в течение месяца собирали документы военных лет своих близких родственников, участников фронта и тружеников тыла. Гостям мероприятия будут показаны уникальные фотографии и кинохроника, снятая в Челябинской области в годы войны. Также в этот день откроется новая историко-документальная фотовыставка «Экипаж машины боевой». Для учащихся кадетских классов подшефной школы № 137 архивисты проведут занятия «Фронтовая посылка». Завершится мероприятие экскурсиями по архиву (Свердловский пр., 30А).

В 14 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится премьерный показ документального фильма «Старец из каслинской глубинки». Лента посвящена судьбе архимандрита Серафима (Урбановского), дворянина, подвергавшегося репрессиям, участника Великой Отечественной войны, настоятеля Вознесенского храма в городе Касли с 1973 по 1992 год (Челябинск, просп. Ленина, 60).

В 18 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина в Челябинске состоится творческая встреча с участниками Автопробега двух фестивалей «Карелия-Урал». Автопробег пройдет с 10 по 18 марта по городам и селам Урала (ул. Коммуны, 69 / Свободы, 60).

ДЛЯ СПРАВКИ.

Седьмое марта в православном календаре - День обретения мощей блаженной Матроны Московской.

Седьмое марта в православном календаре - День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

Седьмое марта в народном календаре – Поликарпов день.

Восьмое марта - Международный женский день.

Восьмое марта в 2020 году - Международный день планетариев (отмечается ежегодно во второе воскресенье марта).

Восьмое марта - День работников геодезии и картографии в России (отмечается во второе воскресенье марта).

Восьмое марта по народному календарю – Иванов день.

Девятое марта - Всемирный день ди-джея.

Девятое марта в 2020 году – День содружества наций.

Девятое марта в народном календаре – Тарас Бессонный.

Десятое марта - День архивов в России. В 2020 году исполняется 300 лет со дня утверждения императором Петром I «Генерального регламента или Устава» – первого в России общегосударственного правового акта, определившего основы организации архивного дела в стране.

Десятое марта в народном календаре – Порфирий Поздний.