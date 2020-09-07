Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 8 сентября.

В 12 часов состоится выдача ТИКам полиграфии и сейф-пакетов, которые будут использоваться для хранения заполненных бюллетеней во время голосования (Челябинск, ул. Постышева, 2/2).

В 12 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн-брифинг по вопросам подготовки наблюдателей за выборами (идентификатор конференции 307 282 9197 и пароль 1519).

В 14 часов состоится пресс-конференция по суицидам на территории Челябинской области (ул. Российская, 67, 9 эт., пресс-центре «Аргументы и факты»).

ДЛЯ СПРАВКИ

8 сентября - Международный день грамотности.

8 сентября - Международный день солидарности журналистов.

8 сентября - День Новороссийской военно-морской базы ВМФ России.

8 сентября - День финансиста в России.

8 сентября - День Бородинского сражения.

8 сентября в православном календаре - Празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

8 сентября в католическом календаре - Рождество Божьей Матери у западных христиан.

8 сентября в народном календаре – Наталья Овсяница и Андриян Осенний.

8 сентября 1801 года в Санкт-Петербурге был заложен Казанский собор.