Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое апреля.

В 10 часов состоится пресс-конференция по призывной кампании, которая стартовала первого апреля (Челябинск, ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную международному форуму «Евразия – 2022».

ДЛЯ СПРАВКИ

4 апреля - День веб-мастера.

4 апреля - День Интернета (День святого Исидора - покровителя Интернета).

4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

4 апреля - Всемирный день крысы.

4 апреля по народному календарю Василий Капельник, Василий Теплый, Василий Солнечник.