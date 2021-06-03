Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое июня.

В 10 часов представители СМИ пообщаются с 29-летней жительницей Верхнего Уфалея, которой была проведена пересадка донорской печени в центре трансплантологии ЧОКБ (ул. Воровского, 70, корпус 3).

В 10 часов 30 минут состоится брифинг для СМИ, посвящённый реконструкции Комсомольского проспекта (Челябинск, пл. Революции, 2, администрация города, кабинет 401).

В 13 часов состоятся прослушивания юных музыкантов в Детскую филармонию Челябинска (ул. Труда, 92А, концертный зал им. С.С. Прокофьева).

В 13 часов в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете состоится торжественное Собрание, посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды, Дню эколога (Челябинск, ул. Ленина, 69).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии.

4 июня - День крановщика (День машиниста крана).

4 июня по народному календарю Василиск.

4 июня 1705 года Петр I разрешил Никите Демидову строить новые металлургические заводы на Урале.

4 июня 1897 года в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора».