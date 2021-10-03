Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четвертое октября (дополняется по мере поступления информации).

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

В 12 часов состоится открытие православной благотворительной «Иоанновской столовой» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31А).

В 12 часов состоится пресс-конференция по осенней призывной кампании (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 15 часов состоится пресс-конференция с представителями областного Госкомитета по делам ЗАГС (ул. Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 16 часов 30 минут состоится открытие нового межрегионального проекта – школы театрального блогера (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, Камерный театр).

В 17 часов будущие критики побывают на читке пьесы «Сын», которую проведет режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Янковский (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, Камерный театр).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 октября - Всемирный день животных.

4 октября - День Космических войск.

4 октября - День гражданской обороны МЧС России.

4 октября 2021 года - Всемирный день Хабитат.

4 октября 2021 года - Международный день врача.

4 октября 2021 года - Всемирный день архитектуры.

4 октября в календаре праздников славян - День Сварога.

4 октября по народному календарю – Кондрат да Ипат.

С 4 по 10 октября - Всемирная неделя космоса.

4 октября 1957 года на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.