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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
К празднику Великой Победы на территории Челябинского государственного историко-археологического
09.05.2023

Ко Дню Победы на Аркаиме расцвел миндаль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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09.05.2023

В Челябинской области чествуют ветеранов войны
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День Победы
День Победы
09.05.2023

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В городах и районах Челябинской области сотни улиц названы в честь Героев Великой Отечественной в
09.05.2023

В 2023 году отремонтируют две «героические» улицы Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в День Победы, девятого мая, почтили память павших героев Великой Отечественной войн
09.05.2023

В Челябинске почтили память павших героев Великой Отечественной войны
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09.05.2023

Анонсы событий и мероприятий на десятое мая (18+)
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09.05.2023

В Челябинске состоялся концерт для ветеранов, участников СВО, военных и силовиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2023

Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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09.05.2023

Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2023

Над Челябинской областью подняли Знамя Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2023

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Общество
09.05.2023 19:54
Фото: Минэкологии Челябинской области

Анонсы событий и мероприятий на десятое мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на десятое мая.

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная старту эколого-патриотической акции «Жители Южного Урала – защитникам Отечества» (Челябинск, ул. Воровского, 61Б, крайне правое крыльцо, третий этаж. медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 18 часов в Челябинской публичной библиотеке начнет работу бесплатный клуб белорусского языка «Трасянка» для новичков (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 61, ЧОУНБ, Центр межкультурных коммуникаций).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 мая - День чистой комнаты.

10 мая в народном календаре – Семен Ранопашец.

10 мая 1906 года состоялось открытие первой Государственной Думы России.

10 мая 1917 года основана Российская книжная палата.

Автор: Любовь Юрина
Анонсы
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02.05.2023

Анонсы событий и мероприятий на третье мая (18+)
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В Челябинске открылась выставка «Урал - опорный край державы», посвященная 80-летию Уральского до
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Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю

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Сегодня ночью, третьего мая, киевский режим предпринял попытка нанести удар двумя беспилотными ле
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К празднику Великой Победы на территории Челябинского государственного историко-археологического
09.05.2023

Ко Дню Победы на Аркаиме расцвел миндаль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в День Победы и накануне праздника проходят встречи с ветеранами Великой От
09.05.2023

В Челябинской области чествуют ветеранов войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городах и районах Челябинской области проходят праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины с
День Победы
День Победы
09.05.2023

Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городах и районах Челябинской области сотни улиц названы в честь Героев Великой Отечественной в
09.05.2023

В 2023 году отремонтируют две «героические» улицы Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в День Победы, девятого мая, почтили память павших героев Великой Отечественной войн
09.05.2023

В Челябинске почтили память павших героев Великой Отечественной войны
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09.05.2023 19:54

Анонсы событий и мероприятий на десятое мая (18+)

09.05.2023 19:36

Ко Дню Победы на Аркаиме расцвел миндаль

09.05.2023 18:38

В Челябинской области чествуют ветеранов войны

09.05.2023 18:01

В Челябинске состоялся концерт для ветеранов, участников СВО, военных и силовиков

09.05.2023 17:42

Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления

09.05.2023 16:02

Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая

09.05.2023 15:38

Южноуральцы с размахом отмечают День Победы

09.05.2023 14:29

Над Челябинской областью подняли Знамя Победы

09.05.2023 13:05

В Челябинске полным ходом идет ремонт трамвайных путей на Машиностроителей

09.05.2023 12:53

В 2023 году отремонтируют две «героические» улицы Челябинска

09.05.2023 12:51

В Челябинске почтили память павших героев Великой Отечественной войны

09.05.2023 12:25

«Эй, ухнем»: Ирина Текслер представила жителям Челябинской области патриотический клип

09.05.2023 11:45

Итальянский журналист и писатель – о дальнейшей судьбе Европы

09.05.2023 11:01

Краски челябинских художников – о жизни и Победе

09.05.2023 10:45

Челябинская область вместе со всей Россией отмечает Великую Победу над фашизмом

09.05.2023 10:21

Наталья Котова поздравила с Днем Победы 96-летнего ветерана Алексея Почекутова

09.05.2023 04:11

Спикер Александр Лазарев: «Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа»

09.05.2023 03:41

Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днем Победы

09.05.2023 03:14

В День Победы в Челябинской области прохладно и ветрено

09.05.2023 02:22

В пяти городах Челябинской области на День Победы объявлены НМУ

08.05.2023 17:19

Водитель легковушки на трассе М-5 в Челябинской области врезался в «Сканию» и «ГАЗель»

08.05.2023 17:10

Полицейские Челябинской области создали патриотический клип ко Дню Победы

08.05.2023 16:56

При тушении свалки в Златоусте обнаружено тело убитой женщины

08.05.2023 12:52

С линии соприкосновения: бойцы из Челябинской области поздравляют земляков с Днем Победы

08.05.2023 12:35

Челябинск полным ходом готовится ко Дню Победы

08.05.2023 12:12

В Чесме на пожаре погибли мужчина и женщина

08.05.2023 11:58

Знаковое здание на площади Революции Челябинска отремонтируют за два года

08.05.2023 11:44

К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров

08.05.2023 11:28

В Магнитогорске водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе

07.05.2023 19:16

В Курганской области ограничили движение на трассе Р-254 в направлении Челябинска

07.05.2023 17:43

Достигнуты новые договоренности о помощи южноуральцев подшефной Ясиноватой

07.05.2023 17:16

С седьмого мая ограничат движения по мосту через ж/д пути в Челябинске

07.05.2023 17:05

Девятого мая вновь прозвучат «Гудки Победы»

07.05.2023 16:47

В День Победы внесут коррективы в движение общественного транспорта в Челябинске и Копейске

07.05.2023 16:18

Погода способствовала уменьшению активного горения на территории нацпарка «Зигальга»

07.05.2023 02:42

В Советском районе Челябинска состоялся торжественный приём ветеранов

06.05.2023 08:59

Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере

06.05.2023 08:41

В челябинском Арт-сквере открылась фотовыставка «Про Героев»

06.05.2023 08:21

Челябинская телебашня поздравит горожан с Днем радио

06.05.2023 08:13

Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»

06.05.2023 08:04

Карманные часы напомнили о времени рождения ЧТЗ

06.05.2023 07:57

Разговор с Джеком

05.05.2023 22:00

Ветераны-финансисты отметили День Победы в стенах минфина Челябинской области

05.05.2023 21:46

В Челябинской области шестого и седьмого мая – жара, восьмого мая похолодает

05.05.2023 21:12

Анонсы событий и мероприятий на шестое, седьмое и восьмое мая

05.05.2023 20:19

АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области

05.05.2023 19:21

В Челябинске пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль

05.05.2023 19:08

Прокурором Тракторозаводского района Челябинска назначен Алексей Глазков

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Главный инженер Челябинского областного ковидного госпиталя останется под стражей

05.05.2023 18:35

В Челябинске до первого июля закроют движение по переулку Молодежный

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Со слезами и улыбками: ко Дню Победы в Курчатовском районе прошел праздничный концерт для ветеранов

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Автоклубы Челябинской области дарят адресные концерты ветеранам Великой Отечественной войны

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В Челябинске в День Победы закроют движение транспорта

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Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту пожаров в «Зигальге» и Ильменском заповеднике

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Делом о травме мальчика на детской площадке Челябинска заинтересовался Бастрыкин

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В Златоусте задержан мошенник, которому пять пожилых женщин отдали около миллиона рублей

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Полиция Миасса ищет мотоциклиста, поджигающего траву в лесах

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В Челябинске при участии «Союзмультфильма» впервые состоится фестиваль анимации

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04.05.2023 12:11

Власти Челябинска пояснили ситуацию «со сквозным проездом» по двору на Воровского

04.05.2023 11:48

Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю

04.05.2023 11:07

В отношении челябинца возбуждено дело о содействии терроризму

04.05.2023 11:05

В Челябинске открыты три пункта исследования клеща