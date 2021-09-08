Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на девятое сентября.

В 8 часов состоится выездной тур в Златоуст «Из Азии в Европу» в рамках четвертого дня XIX форума Публичных библиотек России «Библиокараван – 2021». Программа.

В 10 часов в рамках Дней науки в Челябинской области пройдет научная сессия Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (пр. Ленина, 78В, ЮУрГУ, УЦ «Сигма», конференц-зал).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная открытию 30 кабинетов восстановительного лечения после коронавируса в Челябинской области (ул. Красная, 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольская правда – Челябинск»). Трансляция будет доступна в группе КП-Челябинск в социальной сети ВКонтакте.

В 11 часов состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Челябинской филармонией и ГБПОУ Москвы «Академия джаза», возглавляет которое народный артист России Игорь Бутман. Проект будет реализован в Детской филармонии Челябинска (зал заседаний министерства культуры Челябинской области).

В 11 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведет пресс-конференцию по подготовке к выборам в Госдуму РФ, которые пройдут 17-19 сентября (Российская, 67).

В 11 часов 30 минут состоится награждение победителей городского конкурса «Лучший двор» в Челябинске.

В 12 часов состоится чемпионат и первенство города Челябинска по лыжероллерам (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, лыжероллерная трасса).

В 13 часов состоится выездное совещание по вопросу благоустройства металлургического района с участием Главы Челябинска Натальи Котовой.

В 13 часов на мемориальном комплексе «Золотая гора» почтят память жертв политических репрессий. С 11 до 15 часов до комплекса будет организовано движение автобуса по маршруту «туда-обратно» от кольца на Шершневском водохранилище.

В 14 часов состоится торжественное открытие выставки «ЦифроАрт: виртуальный континент креативности». Дата открытия и сюжеты части ее экспонатов приурочены ко Дню города и созданы на основе работ известного челябинского фотографа Сергея Коляскина. Выставка будет работать до 19 октября 2021 года (проспект Ленина, 76, Зал искусств ЮУрГУ).

С 14 до 16 часов Почта России организует мобильный почтовый пункт на пешеходной Кировке (у сцены).

- Все желающие смогут приобрести почтовые марки и украсить их оттиском штемпеля первого дня «Город трудовой доблести».

- В мобильном пункте будет размещен почтовый ящик и можно будет отправить корреспонденцию с памятной маркой адресатам в любую точку мира. До 14 часов и после 16 часов штемпель будет доступен в центральном отделении Почты России (Челябинск, ул. Кирова, 165).

- На сцене Кировки художники арт-студии совместно с горожанами нарисуют двухметровую открытку, посвященную Челябинску. На оборотной стороне карточки участники акции оставят свои автографы, пожелания и поздравления городу.

В 17 часов в Музее изобразительных искусств состоится открытие выставки произведений Владислава Ваганова «Метаморфозы Воскресного дня. Посвящение Челябинску» (пл. Революции, 1, ЧГМИИ, зал имени архитектора Е.В. Александрова). Для посетителей выставка будет открыта с 18 часов девятого сентября до 10 октября 2021 года.

С 17 до 20 часов состоится практический мастер-класс «Как защитить ребенка от травли в школе» в рамках проекта Яны Лантратовой «Дети в Интернете» (Челябинск, ул. Воровского, 30, актовый зал министерства социальных отношений области).

В 18 часов состоится торжественная церемония открытия Детской филармонии в Челябинске (ул. Ворошилова, 6).

В 18 часов 20 минут состоится праздничный концерт в честь открытия детской филармонии и презентация ее детских творческих коллективов. Участники концерта - детские и взрослые коллективы филармонии: инструментальный ансамбль «Маэстро аккордеон», Челябинский камерный хор им. В.В. Михальченко, детско-юношеский симфонический оркестр, студия эстрадного вокала, детская студия при ГАТ «Урал». В финале концерта выступит народный артист России Игорь Бутман с недавно созданным эстрадно-джазовым оркестром детской филармонии (ул. Ворошилова, 6).

В 19 часов ЮУ КЖСИ проведет экологическую акцию «Круг дружбы» - высадка деревьев и создание памятного сквера в загородном квартале «Белый хутор» (п. Западный).

ДЛЯ СПРАВКИ

9 сентября - Международный день красоты.

9 сентября - День тестировщика в России.

9 сентября - День дизайнера-графика в России.

9 сентября - День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов.

9 сентября в православном календаре - День памяти преподобного Пимена Великого.

9 сентября в народном календаре – Два Пимена.

9 сентября 1913 года Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю».

9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101» («копейка»).