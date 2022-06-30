Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое июля (18+).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Еткульский муниципальный район, где примет участие в мероприятии, посвященном «Дню Фермера». Также глава региона посетит СПК «Коелгинское».

В 9 часов в Челябинской области стартует большой патриотический марафон. Он пройдет в рамка проекта «Свеча памяти воинам интернационалистам, ветеранам боевых действий».

Программа:

В 9 часов начнутся митинги, которые организует Российское Общенародное движение «Я - Русский»:

В 9 часов - п. Лазурный, памятник ВОВ.

В 10 часов - в Челябинске, стела «Доблестным сынам Отечества».

В 10 часов 30 минут - в Магнитогорске, стала памяти воинам-интернационалистам.

В 12 часов - в Южноуральске, у памятника участникам боевых действий.

В 9 часов 30 минут пройдет автопробег #СвоихНеБросаем, Юг-Север.

В 14 часов состоится митинг на 76 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск.

В 10 часов состоится церемония возложения цветов погибшим героям на территории мемориального комплекса Воинов-интернационалистов на Левобережном кладбище в Магнитогорске.

С 11 до 19 часов в Зале им. Архитектора Е.В. Александрова Челябинского музея изобразительных искусств пройдет выставка-ярмарка «Мир самоцветов» (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 11 часов в Камерном театре состоится закрытие сезона и заплыв на SUP-бордах (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

Программа:

В 11 часов - сбор в театре.

В 11 часов 15 минут - отправление в ТК «Набережный».

В 11 часов 30 минут - заплыв на SUP-бордах.

В 12 часов 15 минут - отправление с ТК «Набережный» в театр.

В 12 часов 30 минут - закрытие ворот.

В 13 часов на центральной площадке сада Победы пройдет ежегодный праздник «Пони-принцессы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Челябинскую областную клиническую больницу, где будут представлены 58 новых легковых автомобилей для медицинских организаций Челябинской области (ул. Воровского, 70, площадка Челябинской областной клинической больницы).

В 16 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств» состоится занятие для всей семьи «Маски сказочного монстрика» (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Автопортреты». В экспозиции выставки будут представлены работы художников: живописцев, графиков, дизайнеров, выполненные в глубокой юности и в зрелом возрасте, реалистичные и ассоциативные (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов в рамках режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки» (16+) состоится читка пьесы «Родительский комитет» Татьяны Загдай, встреча с автором (ул. Каслинская, 137, усадьба Рябининых). Запись .

В 19 часов в Челябинском театре оперы и балета завершится Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Артисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского исполнят балет «Раймонда» Александра Глазунова (Челябинск, площадь Ярославского, 1).

В 20 часов в рамках режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки» (16+) состоится читка пьесы «Море, звёзды, олеандр» Марии Малухиной (ул. Каслинская, 137, усадьба Рябининых).

В 21 час 30 минут состоится кинопоказ фильма «Зелёная карета», время может корректироваться (Челябинск, территория Арт-сквера Набережной реки Миасс).

В 21 час 30 минут состоится фестиваль уличного кино. Показ внеконкурсных работ о семье и лучших работ проекта 100 киношников Урала (Челябинск, ул. Коммуны 100, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, площадка у фонтана).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 июля - День ветеранов боевых действий.

1 июля - День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.

1 июля в народном календаре – Ярилин день, Макушка лета.

1 июля 1751 года вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии».