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Фото: зоопарк Челябинск

Анонсы событий и мероприятий на первое июля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое июля (18+).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетит Еткульский муниципальный район, где примет участие в мероприятии, посвященном «Дню Фермера». Также глава региона посетит СПК «Коелгинское».

В 9 часов в Челябинской области стартует большой патриотический марафон. Он пройдет в рамка проекта «Свеча памяти воинам интернационалистам, ветеранам боевых действий».

Программа:

В 9 часов начнутся митинги, которые организует Российское Общенародное движение «Я - Русский»:

В 9 часов - п. Лазурный, памятник ВОВ.

В 10 часов - в Челябинске, стела «Доблестным сынам Отечества».

В 10 часов 30 минут - в Магнитогорске, стала памяти воинам-интернационалистам.

В 12 часов - в Южноуральске, у памятника участникам боевых действий.

В 9 часов 30 минут пройдет автопробег #СвоихНеБросаем, Юг-Север.

В 14 часов состоится митинг на 76 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск.

В 10 часов состоится церемония возложения цветов погибшим героям на территории мемориального комплекса Воинов-интернационалистов на Левобережном кладбище в Магнитогорске.

С 11 до 19 часов в Зале им. Архитектора Е.В. Александрова Челябинского музея изобразительных искусств пройдет выставка-ярмарка «Мир самоцветов» (Челябинск, пл. Революции, д. 1).

В 11 часов в Камерном театре состоится закрытие сезона и заплыв на SUP-бордах (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

Программа:

В 11 часов - сбор в театре.

В 11 часов 15 минут - отправление в ТК «Набережный».

В 11 часов 30 минут - заплыв на SUP-бордах.

В 12 часов 15 минут - отправление с ТК «Набережный» в театр.

В 12 часов 30 минут - закрытие ворот.

В 13 часов на центральной площадке сада Победы пройдет ежегодный праздник «Пони-принцессы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Челябинскую областную клиническую больницу, где будут представлены 58 новых легковых автомобилей для медицинских организаций Челябинской области (ул. Воровского, 70, площадка Челябинской областной клинической больницы).

В 16 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств» состоится занятие для всей семьи «Маски сказочного монстрика» (Челябинск, ул. Труда, 92А, Картинная галерея).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки «Автопортреты». В экспозиции выставки будут представлены работы художников: живописцев, графиков, дизайнеров, выполненные в глубокой юности и в зрелом возрасте, реалистичные и ассоциативные (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов в рамках режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки» (16+) состоится читка пьесы «Родительский комитет» Татьяны Загдай, встреча с автором (ул. Каслинская, 137, усадьба Рябининых). Запись .

В 19 часов в Челябинском театре оперы и балета завершится Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». Артисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского исполнят балет «Раймонда» Александра Глазунова (Челябинск, площадь Ярославского, 1).

В 20 часов в рамках режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки» (16+) состоится читка пьесы «Море, звёзды, олеандр» Марии Малухиной (ул. Каслинская, 137, усадьба Рябининых).

В 21 час 30 минут состоится кинопоказ фильма «Зелёная карета», время может корректироваться (Челябинск, территория Арт-сквера Набережной реки Миасс).

В 21 час 30 минут состоится фестиваль уличного кино. Показ внеконкурсных работ о семье и лучших работ проекта 100 киношников Урала (Челябинск, ул. Коммуны 100, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, площадка у фонтана).

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 июля - День ветеранов боевых действий.

1 июля - День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства.

1 июля в народном календаре – Ярилин день, Макушка лета.

1 июля 1751 года вышел в свет первый том первой в мире «Энциклопедии».

Автор: Любовь Юрина
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Сотрудница администрации Курчатовского района – лауреат Премии Заксобрания

28.06.2022 12:15

Под угрозой сокращения оказались 936 южноуральцев, неполный день работают 3069 человек

28.06.2022 11:50

В Челябинской области "антиваксеров" отстраняли от работы, сенатор Павлова выясняет, правомерно ли это

28.06.2022 11:25

За сутки заболело ковидом 89 южноуральцев, выздоровело 45, умерло четверо

28.06.2022 11:16

Южноуральцы могут пожертвовать на строительство храма в Челябинске

28.06.2022 10:46

Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе

28.06.2022 10:17

Отдел полиции Пластовского района возглавил подполковник Андрей Демин

28.06.2022 10:09

Товар, ввезенный в рамках параллельного импорта, подлежит гарантийному обслуживанию

28.06.2022 10:02

В Курчатовском районе Челябинска тщательно следят за состоянием улиц и дворов

28.06.2022 09:38

Южноуральцы могут собрать книги для детей ДНР и ЛНР

28.06.2022 09:31

Часть жителей Металлургического района останется без горячей воды до восьмого июля

28.06.2022 09:31

Челябинка инициировала проведение научных девичников по всей стране

27.06.2022 20:57

Владимир Колокольцев: Необходимо наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещенных веществ

27.06.2022 18:21

Виктор Ереклинцев прокомментировал заявление «ЭкоСтандарта» о нарушениях в контракте по озеленению

27.06.2022 18:08

В Челябинской области двух учеников удалили с ЕГЭ по математике

27.06.2022 17:49

Анонсы событий и мероприятий на 28 июня

27.06.2022 17:34

Предприятия Миасса – вместе с «Водой России»

27.06.2022 17:19

Кыштым приглашает туристов на старинный демидовский завод с зотовскими темницами

27.06.2022 16:42

TINKOFF BLACK - ВЫГОДНАЯ ДЕБЕТОВАЯ КАРТА С КЭШБЭКОМ

27.06.2022 16:22

Депутат и общественник Корнев подарил ветеранам и челябинцам с инвалидностью отдых на берегу

27.06.2022 16:01

Во вторник в Челябинской области прохладно, местами дожди

27.06.2022 16:00

В Карабаше туристы заблудились в районе Чертовых ворот и пропала бабушка-грибница

27.06.2022 15:44

Спасатели Миасса достали из озера затонувшую «Ладу» и вернули на берег унесенных ветром сапбордистов

27.06.2022 15:28

В отношении бывшего замглавы Миасса Сороки утвердили обвинительное заключение

27.06.2022 15:07

Затянувшееся строительство детсада в Копейске завершит новый подрядчик

27.06.2022 14:52

Директор стройкомпании арестован за похищение бюджетных миллионов при возведении садика в Аше

27.06.2022 14:24

Депутаты ЗСО утвердили порядок осуществления полномочий органами власти Коркинского округа