Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на первое июня.

В 10 часов начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. ПРОГРАММА.

В 10 часов состоится познавательный экскурс в Центре спасения конечностей Челябинской областной больницы, где сосудистые хирурги, урологи, кардиологи и пациенты расскажут об обратной стороне сомнительного удовольствия - курения (ул. Воровского,70, корпус 4).

В 13 часов состоится торжественное открытие Фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА-2021», пройдет парад команд и шоу-программа. Состоится товарищеский матч игроков хоккейного клуба «Трактор» и сборной правительства и Законодательного собрания Челябинской области. После начнутся групповые матчи челябинского турнира (Челябинск, стадион «Центральный»).

В 13 часов состоится «Техно-дефиле» - мероприятие в стилистике модного показа с элементами ток-шоу. Дети и взрослые смогут задать друг другу интересующие вопросы на темы поддержки кружкового движения, поступления в высшие школы, продвижения детских изобретений, доступности технических секций, перспектив трудоустройства на передовые производства, развития инновационной образовательной инфраструктуры (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50, детский технопарк «Кванториум»).

В 14 часов в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» состоится творческая встреча с режиссером театра ТИКВА Герхардом Хартманном и художественным руководителем и режиссером Интегрированного театра «Круг II» Андреем Афониным (Отель Парк-сити, зал Саммит).

В 15 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Защита прав детей в Челябинской области», в качестве спикера выступит уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

В 15 часов состоится открытие выставки «Детство без компьютера» (Государственный исторический музей Южного Урала, экспозиция «Детский музей», западная башня, цокольный этаж).

В 16 часов состоится презентация первой партии новых музыкальных инструментов, закупленных для Детской филармонии Челябинска (ул. Труда, 92А, концертный зал имени С.С. Прокофьева).

В 16 часов откроется выставка-путешествие «Разноцветный глобус, или Мир глазами художника» (ул. Труда, 92А, Картинная галерея Челябинского государственного музея изобразительных искусств).

В 17 часов состоится онлайн-конференция заместителя председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова в Санкт-Петербургском горном университете по теме «Кибербезопасность и проблемы борьбы с новыми видами киберпреступлений».

В 19 часов в парке Гагарина «Волонтерская Рота Боевого Братства» проведет праздничное шествие по парку Гагарина, в котором примут участие около 250 активистов. Участники мероприятия пройдут с плакатами с призывом оберегать и защищать подрастающее поколение, вдоль колонны шествия будут идти активисты и раздавать детям воздушные шары, конфеты.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 июня - Международный День защиты детей

1 июня - День Северного флота ВМФ России.

1 июня - Всемирный день родителей.

1 июня - Всемирный день молока.

1 июня - День военно-транспортной авиации России.

1 июня - День создания правительственной связи России.

1 июня - Международный фестиваль Крапивы.

1 июня в православном календаре - День памяти великого князя Димитрия Донского.

1 июня в народном календаре – Иван Долгий.