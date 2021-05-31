Где в Челябинске можно отпраздновать День защиты детей

Первого июня отмечается Международный День защиты детей. В Челябинске учреждения культуры подготовили интересную программу для ребят и их родителей (пополняется по мере поступления информации).

Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина

В парке Гагарина в 14 часов на главной сцене у фонтана начнется праздничная программа «Мир детства». Гости увидят большой концерт с участием детей. Параллельно с концертом на аллеях парка для ребятишек и их родителей откроются развлекательные, творческие и игровые зоны. Мероприятие будет проходить до 17 часов.

Городской сад им. А. С. Пушкина

В парке Пушкина с 12 до 14 часов состоится игровая программа «Планета Смайлс». С 14 до 15 часов будет выступать вокальная группа «Новый день». С 15 до 18 часов праздничное агентство «Непоседы» проведет анимационное шоу.

Парк «Сад Победы»

Празднование начнется в 10 часов с презентации медицинских учреждений города (Аллея мира). На 11 часов запланировано построение трудовых отрядов, открытие трудового лета, праздничный концерт (Театральная площадь парка).

С 12 до 17 часов состоится праздник детства: игровая программа, анимационное шоу, праздничный концерт

Детский парк им. В. В. Терешковой

В 10 часов начнется общегородская акция «Дети – городу» - создание арт-объектов, праздничная концертная программа при участии творческих коллективов, солистов-вокалистов, инструменталистов Детских школ искусств города Челябинска

Парк «Металлург» им. О. И. Тищенко

В 11 часов состоятся мастер-классы от Регионального центра технического творчества Челябинской области (площадка у фонтана). В 12 часов 15 минут начнется викторина от библиотеки №1 (место проведения - первый этаж в «Доме "Аквариум"».

В 13 часов на Центральной аллее парка состоится мастер-класс по эбру (искусство рисования на воде). В 16 часов на веранде начнется танцевальная программа. Гости смогут принять участие в промо-акции и получить мороженое.

МУЗЕИ

Государственный исторический музей Южного Урала

В 15 часов открывается новая выставка «Детство без компьютера». Более 350 игр и игрушек второй половины прошлого столетия расскажут посетителям о домашних забавах детей в позднем СССР.

Посетители выставки «Детство без компьютера» смогут не только посмотреть на игрушки прошлого, но и поиграть в них. В выставочном зале предусмотрена целая игровая зона, где можно будет поиграть в «Накорми бегемота», «Кто быстрее», настольный баскетбол, в игры типа «бросай кубик, двигай фишку» и другие, а также собрать игрушку из раритетного конструктора. Для организованных детских групп разработан квест-бродилка по экспонатам выставки, который поможет ребятам лучше понять простые развлечения, которые наполняли детство их родителей. Кроме того, на выставке можно будет сфотографироваться в интерьере типичной детской в типичной советской квартире, посидеть в домике под столом и посмотреть диафильм.

Выставка будет работать в экспозиции «Детский музей» (западная башня, цокольный этаж).

ТЕАТРЫ

Челябинский Молодёжный театр

Первого и второго июня состоится премьера мюзикла «Дюймовочка», пятый и шестой спектакли. Красочный мюзикл, отсылающий к сказочному Диснею. Блестящие голоса артистов, отменные декорации, чудесные тексты песен (Кирова, 116).

Челябинский театр кукол им. В. Вольховского

В 12 часов на летней эстраде Исторического музея Южного Урала состоятся «Кукольные университеты». Это маленькое путешествие зрителя за кулисы театра. Главный герой Петрушка приоткрывает тайны жизни кукол, где помимо встречи с со сказочными персонажами, ребята узнают об истории театра кукол, о существующих системах кукол, как с куклами работают актёры.

Помимо этого, ребята в рамках этого нетрадиционного урока, узнают много нового, проведут актёрскую гимнастику рук, но самое главное, возьмут куклу в руки и смогут сами сыграть спектакль.

Вход бесплатный!

ДК, ШКОЛЫ ИСКУССТВ, КЛУБЫ

Киноцентр «Импульс»

Для всех посетителей в этот день цена билетов на все сеансы составит 100 рублей (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16).

Театр «Манекен»

Открывает детскую летнюю театральную кампанию.

В 18 часов состоится спектакль «Spocky Noki» - фантазия с полетами для детей от 0 до 100 лет (ул. Пушкина, 64).

Детская школа искусств № 2

В 17 часов начнется праздничный концерт «Радужные детство». Ребят ждут весёлые загадки и стихи, задания на смекалку, увлекательная викторина по страницам детских сказок (ул. Кирова, 10, площадь перед зданием администрации Калининского района)

ДК Сосновка

В 11 часов состоятся весёлые подвижные игры, конкурс рисунков на асфальте, конкурсы и загадки, танцевальные баттлы (ул. Пионерская 2А, площадка перед ДК).

ДК Сокол

В 13 часов 30 минут состоится игровая программа, конкурс детского рисунка (пос. Аэропорт, ул.1-ая Увельская, 1, площадка перед ДК).

Клуб микрорайона Шершни

В 11 часов состоится игровая программа, конкурсы (ул. Центральная, 3А, площадка перед клубом).

Бригантина

В 10 часов 30 минут состоится игра-аттракцион «Время героев» (пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А).

Центр культуры и досуга МБУК ЧТСТ

В 11 часов состоится открытие летней досуговой площадки «Творческое лето. В 12 часов - подведение итогов конкурса «Мир детства», награждение победителей. В 13 часов начнется мастер-класс в студии «Островок рукоделия74 (Новороссийская, 63).

БИБЛИОТЕКИ

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина

С 10 до 13 часов состоятся выставки, веселые состязания, подвижные игры-эстафеты, квесты, мастер-классы, викторины, интерактивные игры (ул. Коммуны, 69).

Библиотека № 20

С 10 до 18 часов состоятся развлекательные конкурсы, литературные викторины, конкурсы рисунков, чтение стихов, мастер-класс (ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7).

Библиотека № 31

В 14 часов детей ждут на мастер-классы, игры, соревнования в умении декламировать стихи (ул. Агалакова, 30).

Библиотека № 6

В 14 часов для ребят проведут игры, конкурсы, викторины (ул. Трудовая, 23).

Библиотека № 16

В 10 часов для детей подготовили литературные загадки, танцевальный флешмоб, рисование мелками на асфальте, игры (ул. Керченская, 6).

Библиотека № 32 им. М.Горького

В 11 часов начнется игровая программа «Планета детства». В 13 часов состоится «Праздник радости и смеха» (пр. Ленина, 5, площадка перед библиотекой).

Библиотека № 15 башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича

В 14 часов состоится семейный праздник «Поиграем, почитаем, лето красное встречаем» (ул. Цвиллинга, 61, во дворе).

Библиотека № 1

В 12 часов начнется развлекательно-игровая программа «Детство – это волшебство, детство – это радость без границ», квест-игра «В гости к древнему волшебнику» (ул. Б.Хмельницкого, 17).

Библиотека № 9

В 17 часов начнется игровая программа «Сказочное лето» (ул. П.Сумина, 26).

Библиотека № 10

В 14 часов состоится игровая программа «Вот оно какое, наше лето» (ул. Мира, 104).

Библиотека № 24

В 11 часов начнется День вопросов и ответов «Всё обо всём» (ул. Новороссийская, 18).

Библиотека № 26 им. Л. Татьяничевой

Для детей в 14 часов проведут блиц-конкурс чтецов детских стихов Людмилы Татьяничевой (Комсомольский пр., 41). В 16 часов состоится программа познавательно-развлекательных игровых мероприятий от муниципальных библиотек Ленинского района (площадь у ТРЦ «Аврора»).

Детская библиотека № 8

С 11 до 15 асов дети смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, мастер-классе «Солнечный круг, небо вокруг», опытах на свежем воздухе (ул. Смирных, 13А),

Детская библиотека № 10 им. Л. А. Преображенской

С 10 до 18 часов дети смогут почитать стихотворения с разной интонацией, поиграть в веселые игры, поучаствовать в викторинах, творческих мастерских «Раскрась лето» (Комсомольский пр. 41).

Детская библиотека № 2 им. Аси Горской

В 11 часов состоятся веселые игры, викторины и конкурсы (ул. Воровского, 63А, во дворе).

Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького

С 11 до 13 часов состоятся веселые и подвижные игры, занимательные викторины, творческая мастерская «Раскрась лето яркими красками» (ул. Коммуны, 69 Бульвар Славы).

Детская библиотека № 12

Для детей подготовили литературную викторину «Детство - чудная пора». Пройдет с 10 до 18 часов (ул. 40 лет Победы, 6).

Детская библиотека № 11

В 12 часов состоятся игры и викторины о сказочных героях (Комсомольский пр., 53).

Детская библиотека № 1

С 10 до 18 часов гостей ждут игры, конкурсы, викторины и, конечно же, приятные сюрпризы (ул. Б. Хмельницкого, 11).