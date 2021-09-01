Анонсы событий и мероприятий на первое сентября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий

В 11 часов в Южно-Уральском государственном медицинском университете начнется торжественная линейка, посвященная Дню Знаний (Челябинск, Воровского, 64, площадь перед памятником врачу).

В 13 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведёт открытую лекцию для первокурсников Южно-Уральского государственного университета (проспект Ленина 76, Южно-Уральский государственный университет, главный корпус).

В 13 часов и в 15 часов в честь Дня знаний на территории зоопарка пройдёт интерактивная экскурсия «Живая азбука. Зоопарк от А до Я». Специалист расскажет интересные факты о животных, проведёт небольшую викторину и ответит на интересующие вопросы.

В 14 часов на платформе ZOOM состоится онлайн пресс-конференция перед началом сезона КХЛ 2021/2022. Спикеры: генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин и главный тренер команды Анвар Гатиятулин.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Развитие народного творчества на Южном Урале».

В 16 часов городской сад им. А. С. Пушкина приглашает на танцевальную площадку.

В 18 часов состоится показ и обсуждение фильма «Апостол» (2012) режиссера Фернандо Кортисо. Кукольный полнометражный испанский анимационный фильм ужасов (Челябинск, ул. Сони Кривой, 38).

ДЛЯ СПРАВКИ

1 сентября – День знаний.

1 сентября - День государственности Кабардино-Балкарской Республики.

1 сентября - День озера Байкал.

1 сентября в народном календаре – Фекла Свекольница.

1 сентября 1910 года - открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок.

1 сентября 1919 года - День основания ВГИКа.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.