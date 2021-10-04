Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое октября.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Мероприятия в честь Собора святых Челябинской епархии». Праздник будет отмечаться 10 октября.

В 10 часов состоится «Классная встреча». В мероприятии примут участие педагоги-наставники и учащиеся педагогических классов, которые впервые были открыты в этом учебном году (Челябинск, ул. Труда,183, исторический парк «Россия - моя история»).

С 10 до 16 часов Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Почта России организуют традиционную праздничную акцию «Поздравь любимого учителя», приуроченную к профессиональному празднику – Дню учителя, который ежегодно отмечается пятого октября (Челябинск, пр. Ленина, д. 69, главный корпус ЮУрГГПУ).

- в 12 часов будет дан торжественный старт акции. Челябинцы смогут поздравить любимых педагогов, отправив им по почте открытки с пожеланиями и словами благодарности,

- в холле главного корпуса ЮУрГГПУ будет работать мобильный почтовый пункт. Все желающие смогут отправить открытки, подписанные от руки.

- участники праздничной акции смогут украсить поздравительную корреспонденцию оттиском специального почтового штемпеля с надписью: «День учителя».

В 11 часов в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» будут высажены саженцы деревьев в памятнике природы Джабык-Карагайский бор, который в июле пострадал от крупного пожара (Челябинская область, п. Джабык, отъезд в четыре утра от пл. Революции, 2).

В 12 часов состоится ежегодное вручение 50 премий губернатора лучшим педагогам Челябинской области. В этот же день в историческом парке «Россия - моя история» стартует масштабная выставка «Роль учителя в истории России» (Челябинск, ул. Труда, 183, исторический парк «Россия - моя история»).

В 14 часов состоится региональная встреча с ветеранами педагогического труда «Навыки мудрых» (Челябинск, ул. Труда, 183, исторический парк «Россия - моя история»).

ДЛЯ СПРАВКИ

5 октября - Всемирный день учителя.

5 октября - День работников уголовного розыска России.

5 октября - День образования Республики Адыгея.

5 октября по народному календарю – Иона и Фока Листопадная.

5 октября 1918 года в РСФСР основан советский уголовный розыск.

5 октября 1948 года был создан Международный союз охраны природы.