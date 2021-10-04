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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области пытаются сдержать рост распространения коронавирусной инфекции COVID-19, не
Коронавирус
Коронавирус
04.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.10.2021

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04.10.2021

Студенты ЮУГМУ прививаются активнее всех в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на пятое октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.10.2021

В Советском районе Челябинска начали асфальтировать большие проезды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.10.2021

Полицейские Челябинска задержали серийных воров велосипедов
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04.10.2021

Армия ждет: госзадание на осенний призыв для Челябинской области составит чуть более трех тысяч человек
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04.10.2021

Котова: Не скупайте люки
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04.10.2021 19:42

Анонсы событий и мероприятий на пятое октября

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятое октября.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Мероприятия в честь Собора святых Челябинской епархии». Праздник будет отмечаться 10 октября.

В 10 часов состоится «Классная встреча». В мероприятии примут участие педагоги-наставники и учащиеся педагогических классов, которые впервые были открыты в этом учебном году (Челябинск, ул. Труда,183, исторический парк «Россия - моя история»).

С 10 до 16 часов Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Почта России организуют традиционную праздничную акцию «Поздравь любимого учителя», приуроченную к профессиональному празднику – Дню учителя, который ежегодно отмечается пятого октября (Челябинск, пр. Ленина, д. 69, главный корпус ЮУрГГПУ).

- в 12 часов будет дан торжественный старт акции. Челябинцы смогут поздравить любимых педагогов, отправив им по почте открытки с пожеланиями и словами благодарности,

- в холле главного корпуса ЮУрГГПУ будет работать мобильный почтовый пункт. Все желающие смогут отправить открытки, подписанные от руки.

- участники праздничной акции смогут украсить поздравительную корреспонденцию оттиском специального почтового штемпеля с надписью: «День учителя».

В 11 часов в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» будут высажены саженцы деревьев в памятнике природы Джабык-Карагайский бор, который в июле пострадал от крупного пожара (Челябинская область, п. Джабык, отъезд в четыре утра от пл. Революции, 2).

В 12 часов состоится ежегодное вручение 50 премий губернатора лучшим педагогам Челябинской области. В этот же день в историческом парке «Россия - моя история» стартует масштабная выставка «Роль учителя в истории России» (Челябинск, ул. Труда, 183, исторический парк «Россия - моя история»).

В 14 часов состоится региональная встреча с ветеранами педагогического труда «Навыки мудрых» (Челябинск, ул. Труда, 183, исторический парк «Россия - моя история»).

ДЛЯ СПРАВКИ

5 октября - Всемирный день учителя.

5 октября - День работников уголовного розыска России.

5 октября - День образования Республики Адыгея.

5 октября по народному календарю – Иона и Фока Листопадная.

5 октября 1918 года в РСФСР основан советский уголовный розыск.

5 октября 1948 года был создан Международный союз охраны природы.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжает сокращаться число классов и школ, закрытых на карантин по острой
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Коронавирус
04.10.2021

Карантин по ОРВИ завершается во многих ранее закрытых школах Челябинской области

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Активисты молодежной общественной организации «Союз молодых металлургов»
04.10.2021

«Здесь был Вася»: Молодые металлурги Магнитки спасают природу от последствий вторжения человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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E-mail:

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  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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03.10.2021 17:07

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03.10.2021 14:59

Международный день музыки отметили на железнодорожном вокзале Челябинск выступлением танцующего оркестра

03.10.2021 14:50

Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ

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В Челябинске выросло число безработных

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«Андрюша» сформировал первый в России целевой капитал для поддержки талантливых в детей

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Власти Челябинска решили уменьшить число конфликтных точек при выезде на Комсомольский проспект

02.10.2021 11:44

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 98 тысяч

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В детсаду Челябинска открылась группа для детей с сахарным диабетом

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Открытые мастер-класс пройдут в рамках фестиваля одного дня «Метаморфозы» в Челябинске

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01.10.2021 10:08

Наследие академика Усовой: челябинский педуниверситет примет международную конференцию

01.10.2021 10:02

Мэр Озерска заболел коронавирусом: Ухожу лечиться

30.09.2021 23:36

В Челябинской области устранили неопределенность в применении пониженных налоговых ставок по УСН

30.09.2021 23:10

Многодетные семьи с детьми-студентами получат льготы по транспортному налогу

30.09.2021 23:07

В Челябинской области обнулят транспортный налог для ряда предпринимателей

30.09.2021 22:28

Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно

30.09.2021 21:11

Депутаты и общественники подарят пожилым челябинцам «Осеннее счастье»

30.09.2021 20:58

Врач «Инвитро» рассказал, как правильно начинать заниматься спортом

30.09.2021 20:50

Первый день октября в Челябинской области прогнозируют с дождем

30.09.2021 20:04

Анонсы событий и мероприятий на первое октября

30.09.2021 17:59

В Челябинске рестораны не только закрываются, но и открываются

30.09.2021 17:52

Рабочие Южного Урала «выстроят» слово «ТРУД» полусотней автомобилей и соберут наказы депутатам

30.09.2021 17:51

Котова вместе с главным полицейским Челябинска открыла новый пункт полиции