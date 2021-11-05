Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое ноября (дополняется по мере появления информации).

В 18 часов продолжается фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2021». В рамках выставки «Тату: история и современность» пройдет несколько мероприятий (ул. Труда, 100, государственный исторический музей Челябинска, МВЦ):

В 18 часов - лекция Константина Тайла о современных тенденциях в развитии искусства татуировки из Санкт-Петербурга.

В 19 часов - творческая встреча с тату-экспертом Антоном Глухих из Челябинска.

В 19 часов - мастер-классы по созданию эскизов татуировок, консультации у мастеров тату-салонов и тату-трансфер для всех.

В 20 часов - живая выставка тату под музыку группы «Кафе "Улыбка"».

ДЛЯ СПРАВКИ

6 ноября 2021 года - Всемирный день мужчин.

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

6 ноября в православном календаре - Димитриевская родительская суббота.

6 ноября в православном календаре - празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

6 ноября в народном календаре - Скорбящая Божья Мать, Светец.

6 ноября 1930 года вступил в строй Московский автосборочный завод имени КИМ (впоследствии АЗЛК, ОАО «Москвич»).

6 ноября 1991 года Указом Президента Ельцина прекращена деятельность КПСС и КП РСФСР.