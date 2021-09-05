05.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября
05.09.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 88 тысяч
04.09.2021
ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни
03.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.09.2021
ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке
03.09.2021
Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей
Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября
03.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье сентября
02.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе сентября
01.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021