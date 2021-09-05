Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на шестое сентября (пополняется по мере поступления новой информации).

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинского городского округа.

В 10 часов 30 минут в пресс-центре «КП-Челябинск» состоится пресс-конференция с участием заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова.

С 12 до 18 часов в Миассе состоится всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Жители смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ и получить консультацию (ул. Автозаводцев, 65, перед ТРК «СЛОН»).

В 13 часов в Челябинске стартует XIX форум Публичных библиотек России «Библиокараван – 2021». Программа.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Фестиваль современного искусства PULSE II «Я (НЕ) РЕБЁНОК»».

С 13 до 19 часов в Златоусте состоится всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Жители смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ и получить консультацию (ул. Посёлок Айский, д.70, перед ТРК «Тарелка»).

В 15 часов 30 минут «Точка Кипения» Южно-Уральского государственного университета поможет студентам сформировать заявки на конкурс «УМНИК», который позволяет гражданам РФ в возрасте от 18 до 30 лет выиграть 500 тысяч рублей на два года под реализацию своей инновационной идеи.

В 16 часов 30 минут в рамках «Библиокараван – 2021» состоится юбилейное заседание Совета Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек», посвященное 25-летию Содружества (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60).

ДЛЯ СПРАВКИ

6 сентября в православном календаре – День памяти святителя Петра.

6 сентября в народном календаре – Евтихий Тихий.

6 сентября 1936 года учреждено почетное звание «Народный артист СССР».

6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено историческое наименование - Санкт-Петербург.