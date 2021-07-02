Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на третье и четвертое июля.

3 июля

В 11 часов состоится «Зарядка со звездой» в Саду Победы. Все желающие могут сделать зарядку вместе с практиком и инструктором с многолетним опытом древней системы гармонии ума и тела Дмитрием Родионовым. Также гостей ждут фото со звездой, автограф-сессия, различные конкурсы, призы. Проект «Зарядка со звездой» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, Сад Победы).

В 12 часов состоится игровая программа для детей «Школа пиратов» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, Сад Победы).

В 12 часов 30 минут и в 13 часов состоится викторина «Планета «Библиотека» сегодня у нас» (Челябинск, улица 60-летия Октября, 11, парк "Металлург" им. О. И. Тищенко, "Дом Аквариум").

В 14 часов на выставке-путешествии «Разноцветный глобус, или Мир глазами художника» Картинной галерее Челябинского государственного музея изобразительных искусств можно будет поиграть в настольные игры: «Монополия», «Имаджинариум» и «Каркассон» (ул. Труда, 92А).

В 14 часов в рамках II режиссёрской лаборатории «Контур» в Молодежном театре будет представлен эскиз «Горя бояться – счастья не видать» по одноимённой сказке Самуила Маршака. Режиссёр Александр Ряписов (Нижний Новгород). Вход бесплатный, по предварительной записи (Челябинск, Кирова, 116).

В 16 часов в рамках II режиссёрской лаборатории «Контур» в Молодежном театре будет представлен эскиз «Далёкая радуга» по повести братьев Стругацких. Режиссёр Дмитрий Писарев (Челябинск). Вход бесплатный, по предварительной записи (Челябинск, Кирова, 116).

В 16 часов состоится танцевальная программа «Для тех, кому за...» (Челябинск, ул. Коммуны, 100, ЦПКиО им. Ю. А. Гагарин, летний театр).

В 16 часов состоится концерт французской песни (Челябинск, улица Орджоникидзе, 58А, городской сад им. А. С. Пушкина).

В 18 часов в конференц-зале Музея Аркаима состоится лекция археолога, кандидата исторических наук, научного сотрудника Заповедника "Аркаим" Татьяна Малютиной. Тема лекции «Аркаим и индоевропейская мифология».

В 19 часов в рамках II режиссёрской лаборатории «Контур» в Молодежном театре будет представлен эскиз по рассказу «Чук и Гек» Аркадия Гайдара. Режиссёр Артём Галушин (Канск), драматург Анна Лифиренко. Вход бесплатный, по предварительной записи (Челябинск, Кирова, 116).

В 22 часа - проект «Кино в парке»: смотрим советско-итальянский комедийно-приключенческий к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» (Челябинск, ул. Коммуны, 100, ЦПКиО им. Ю. А. Гагарин, летний театр).

4 июля, воскресенье

В 12 часов состоится VII Фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город».

Фестиваль проводится под открытым небом. Программа предусматривает мероприятия, проводимые на нескольких площадках сказочной деревни: концерты, интерактивные анимационные программы, выставки, мастер-классы, творческие лаборатории и т.д. (Копейск, пр. Победы, 49А).

С 13 до 15 часов состоится мастер-класс по акварели (Сад камней, ул. Труда, фестиваль песочных скульптур).

В 14 часов в рамках II режиссёрской лаборатории «Контур» в Молодёжном театре Челябинска состоится лекция театроведа, театрального критика, кандидата искусствоведения Павла Руднева (Москва) «Магистральные темы развития послевоенной драматургии советского времени». Вход бесплатный, по предварительной записи (Челябинск, Кирова, 116).

В 14 часов состоится лекция у вольера волков с показательным кормлением (Челябинск, ул. Труда, 191, зоопарк).

В 16 часов в парке Гагарина будет играть духовой оркестр (Челябинск, ул. Коммуны, 100, ЦПКиО им. Ю. А. Гагарин, летний театр).

В 16 часов состоится музыкальный вечер - джаз и танцевальная музыка (Челябинск, улица Рождественского, 6, детский парк им. В. В. Терешковой).

В 16 часов в рамках II режиссёрской лаборатории «Контур» в Молодежном театре будет представлен эскиз по книге «Чужие письма. Киносценарий» Натальи Рязанцевой. Режиссёр Александра Ловянникова (Москва). Вход бесплатный, по предварительной записи (Челябинск, Кирова, 116).

В 19 часов в парке Гагарина состоится тренировка «Zumba» (Челябинск, ул. Коммуны, 100, ЦПКиО им. Ю. А. Гагарин, летний театр).

В 19 часов в рамках II режиссёрской лаборатории «Контур» в Молодежном театре будет представлен эскиз по книге «От двух до пяти» Корнея Чуковского. Режиссёр Константин Солдатов (Мирный). Вход бесплатный, по предварительной записи (Челябинск, Кирова, 116).

ДЛЯ СПРАВКИ

3 июля – День ГИБДД МВД России.

3 июля - День образования Республики Алтай.

3 июля 2021 года – Международный день Днепра (каждую первую субботу июля).

3 июля 2021 года – Международный день кооперативо (каждую первую субботу июля)в.

3 июня в народном календаре – Мефодий Перепелятник.

4 июля 2021 года - День работников морского и речного флота.

4 июля в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей преподобного Максима Грека.

4 июля в народном календаре – Ульянов день.

4 июля 2007 года город Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады–2014.

4 июля – в 1980 году в Москве на площади Гагарина открыт памятник первому космонавту планеты.

4 июля – в 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости - адресное бюро.